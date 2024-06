BMSG POSSE、第2弾シングル「MINNA BLING BLING」の音源初解禁が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SKY-HIがナビゲーターを務める、6月22日放送のJ-WAVE(81.3 FM)『DIVE TO THE NEW WORLD』をチェック!

BMSGに所属する、SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOという5人のソロアーティストが集結し始動した”BMSG POSSE”が、自社レーベル「Bullmoose Records」から第2弾シングル「MINNA BLING BLING」を、6月26日にリリース。

このたび、SKY-HIがナビゲーターを務める、J-WAVE(81.3 FM)『DIVE TO THE NEW WORLD』の6月22日放送回で「MINNA BLING BLING」の音源が初解禁されることが決定した。

本楽曲のビートメイカーを務めるMONJOEによる重厚感のあるビートの上を、それぞれ成し遂げてきたこれまでの功績や手段を綴ったリリックが躍り、5人それぞれの個性が光るフロウが相まったキャッチーな楽曲となっている「MINNA BLING BLING」。

リリースに先駆けて、Spotify、Apple MusicにてPre-add / Pre-saveの受付もスタート。ぜひこちらもチェックしよう。

番組情報

J-WAVE(81.3 FM)『DIVE TO THE NEW WORLD』

06/22(土)23:00~23:54

リリース情報

2024.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Girlfriend」

2024.06.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MINNA BLING BLING」

番組サイト

https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/