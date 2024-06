グレープストーンが展開する東京ばな奈ワールドのスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」

「ポケモン東京ばな奈」の中で大人気の「ピカチュウ東京ばな奈」から「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ)」が登場します!

缶の中にはクッキーサンドだけではなく、ステッカーも入ったまさにスペシャルな缶です☆

ピカチュウ東京ばな奈「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ)」

価格:1,944円(税込)

発売日:2024年6月24日(月)

内容:12枚

販売店舗:

JR東京駅:・JR東京駅 HANAGATAYA東京南店「ポケモン東京ばな奈トウキョウステーション」(改札内)・東京ばな奈の木(改札内)・東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外)・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店・JR東京駅 東京ばな奈ワールド/チョコレートサンドTOKYO 東京ギフトパレット店JR上野駅:・HANAGATAYAエキュート上野店(改札内)空港:・羽田空港第1ターミナル PIER7(ゲート内)・羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台1番前 柱前催事 ※7月22日(月)より発売

「ポケモン東京ばな奈」の中で大人気の「ピカチュウ東京ばな奈」から、2024「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ)」が登場!

お菓子も、パッケージも、ピカチュウ・イーブイづくしです。

缶の中にはクッキーサンドだけではなく、全6種類の中からランダムで1枚ステッカーが入っています☆

バナナヨーグルト味とキャラメルマキアート味の2つのおいしさを楽しめるスイーツ。

バナナヨーグルトチョコレートをサンドしたクッキーにはピカチュウの絵柄が、キャラメルマキアートチョコレートをサンドしたクッキーにはイーブイの絵柄がそれぞれ描かれています。

シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーに、ショコラを思いっきりはみ出すことで、ショコラの存在感もサクサクのクッキーも一緒に楽しめるクッキーサンドとなっています☆

ピカチュウ缶

いたるところまでかわいさにこだわり抜いた「ピカチュウ缶」

蓋にも側面にも表情やポーズの異なるピカチュウがデザインされています。

頬をついて見つめるピカチュウや、ウインクしたピカチュウ、“はーい”と元気に手をあげるピカチュウなど、どの表情も見どころ。

どのピカチュウも目がキラキラしています。

美味しいクッキーサンドを食べ終わったあとも、かわいいピカチュウ缶と一緒に癒しのひと時を過ごすことができます☆

スペシャルステッカー

「ポケモン東京ばな奈」シリーズ初となるスペシャルステッカーがピカチュウ缶限定で登場!

スペシャルステッカーにも表情やポーズが異なるピカチュウが、かわいくデザインされています。

ステッカーは全部で6種類。

どの絵柄が出るかは開けてからのお楽しみです☆

お菓子にもパッケージにもかわいさが詰まった「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド」のスペシャル缶が登場。

「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ)」は、2024年6月24日(月)より発売です☆

