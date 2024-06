【RZ-053 ヘビーアームズケーニッヒウルフ【コトブキヤショップ限定品】】2025年1月 再販予定価格:17,380円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-053 ヘビーアームズケーニッヒウルフ【コトブキヤショップ限定品】」を2025年1月に再販する。同社通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」のほか、各コトブキヤショップにて予約を受け付けており、価格は17,380円。

本製品は、ウェブマンガ「ゾイド妄想戦記 特別編」にて登場したセリカ・ルークラフトが提案する特務部隊所属の「ヘビーアームズケーニッヒウルフ」を、同社のプラモデルシリーズ「HMM(HIGHEND MASTER MODEL)」でプラモデル化したもの。2023年8月に発売した商品の再生産品となる。

通常の単座型コックピットと選択式で新規造形の複座型コックピットも組み立て可能で、一般パイロットフィギュアは2体付属し搭乗させることができる。通常頭部のヘッドギアは前方への回転可動だけでなく、非展開時にも首の左右可動を妨げないように可動させることが可能で、頭部から胸部、胸部から腰部へと接続されるケーブルを軟質素材にて再現しているほか、胸部に内蔵されたゾイドコア部分の着脱が可能である。

2連装マルチディスチャージャーは基部が上部へ跳ね上げ可動でき、さらに左右に開く可動が可能で、もちろん前方へ向けることもできる。背部デュアルスナイパーライフルは砲身の回転展開、伸縮機構を搭載。排莢機構をイメージした後部可動が可能で、デュアルスナイパーライフル下部の接続箇所は組立時に3mm軸・5mm軸・3mm穴・5mm穴を選択することでケーニッヒウルフ以外にも幅広く対応している。

腹部下部には5mm穴を装備しており、フライングベース・ネオ(別売)に対応しアクションポーズを取らせた状態でディスプレイすることができる。

「RZ-053 ヘビーアームズケーニッヒウルフ【コトブキヤショップ限定品】」

仕様:プラモデル スケール:1/72スケール サイズ:全長 約360mm 素材:PS、PE、ABS、PVC(非フタル酸)、合成ゴム

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※画像は試作品のものです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。