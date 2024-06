9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、18日発売のファッション雑誌『GIANNA#12』スペシャルエディション版(ナンバーセブン)表紙に初登場する。「I am free to be me」をテーマに艶やかなシューティングで、新たな自分を垣間見せる。スタイリッシュ&セクシーなたっぷり8コーデを披露。ファッショナブルで色っぽい魅力が詰まった12ページの特集となる。誌面では見事な肉体美も披露する。インタビューでは、宮舘自身のことからグループのことまでを深掘り。“新たな自分に出会えた”と語った同誌ならではの姿に注目だ。スペシャルエディション版は山崎賢人(※崎=たつさき)&佐野勇斗、杉野遥亮&IS:SUE、通常版は森星、ディーン・フジオカがW表紙を務めている。