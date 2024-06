2023年の夏より名称を変更し、さらなるサービスの拡充・進化を続けている「ディズニーストア. jp」

そんな「ディズニーストア. jp」のオープン1周年を記念した様々なイベントが実施されます☆

ディズニーストア. jp「1周年記念フェスティバル」

イベント開始日:2024年7月1日(月)

特集ページURL:http://disneystore.jp/1st-anniversary/

グランドオープン以来、ディズニーストアオリジナルグッズに加え、ライセンスグッズも多数取り揃え、D-Madeやハピネスリクエストなどのオリジナル企画を通じて、ゲストの皆さんへ楽しいショッピング体験を届けてきた「ディズニーストア」

2023年の夏には「ディズニーストア. jp」に名称変更し、さらなるサービスの拡充・進化を続けています。

「ディズニーストア. jp」の1周年を記念して、お得なクーポンが当たる謎解きキャンペーンを開催!

さらに、ファンのリクエストにより新たなグッズが誕生するハピリクファクトリーから「スーパービッグダンボ」が登場します。

ほかにも、シチズンのディズニーコレクションからアメリカで販売されている時計の先行発売など特別なラインナップが展開されるほか、様々な特別企画が実施されます。

“『ピーター・パン』謎解きキャンペーン”

開催期間:2024年7月1日(月)10:00〜7月9日(火)9:59

クーポン利用可能期間:2024年7月1日(月)10:00〜7月14日(日)9:59

1周年のお祝いとゲストの皆さんへの感謝の気持ちを込めて、20%OFFのお得なクーポンをゲットできる“『ピーター・パン』謎解きキャンペーン”を開催。

『ピーター・パン』にまつわるクイズの答えをヒントに、サイト内に隠された★マークを探し出して、キーワードを完成させます。

完成したキーワードをページ上部の検索バーに入れて検索すると、ディズニーストア. jpでのお買い物に使用できるお得なクーポンがプレゼントされます。

推しキャラクターの投票による、D-Made商品化企画を実施

投票期間:2024年6月18日(火)12:00〜6月28日(金)23:59

結果発表・発売開始日:2024年7月30日(火)予定

オーダーメイドシリーズD-Madeから新アートのキャラクターを決定する企画を実施。

ディズニーストア公式SNSをフォローし、キャンペーン投稿にグッズ化してほしいキャラクター名と理由をコメントすることで参加できます。

グッズ化が決定したキャラクターは、D-Madeに新規アートとして追加され、期間限定でグッズが販売されます。

「ハピリクファクトリー」に、スーパービッグサイズのダンボのぬいぐるみが登場

画像掲載グッズ:ぬいぐるみ(スーパービッグ)

価格:23,500円(税込)

サイズ:高さ約82×横幅約93×奥行き約70(cm

リクエスト期間:2024年7月1日(月)10:00〜7月16日(火)9:59

お届け予定:2024年12月頃

これまでにないグッズをゲストと一緒に作るディズニーストア. jpの「ハピリクファクトリー」から、スーパービッグサイズの「ダンボ」のぬいぐるみが新たに登場!

ちょこんと座った姿で大きな耳と上目遣いがかわいいぬいぐるみは、存在感抜群で、まるで「ダンボ」と一緒に暮らしているような気分にさせてくれます。

おうち時間に癒やしをプラスしてくれるディズニーグッズです。

新コレクション「ヤングオイスター」

発売日:

・2024年7月1日(月)販売店舗:ディズニーストア. jp

・2024年7月5日(金)ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗

ラインナップ・価格:

・ティッシュボックスカバー 4,400円(税込)

・ぬいぐるみキーチェーン 2,600円(税込)

・コップ 700円(税込)

・ ペンケース 3,000円(税込)

・Tシャツ 4,800円(税込)

・キーチェーン 1,500円(税込)

ディズニーストア. jp1周年記念フェスティバルの開催中、ディズニーストアオリジナルグッズが続々登場。

『ふしぎの国のアリス』に登場する、愛らしい「ヤングオイスター」のコレクションが発売されます。

ぬいぐるみやファッションアイテムを中心に、映画の世界観を存分に堪能できる、ファンにはたまらないグッズばかりです☆

新コレクション「FEEL LIKE PETER PAN」

発売日:

・2024年7月5日(金)ディズニーストア. jp、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店

・2024年7月9日(火)ディズニーストア店舗

ラインナップ・価格:

・マルチポシェット 各3,300円(税込)

・ハット 4,000円(税込)

・トートバッグ 4,900円(税込)

・ヘアクリップ 2,700円(税込)

・半袖シャツ 6,900円(税込)

ディズニーストアオリジナルグッズとして、ディズニーストア. jp1周年記念フェスティバル開催中に販売される新コレクション「FEEL LIKE PETER PAN」

『ピーター・パン』に登場する「マイケル」のテディベアや犬の「ナナ」にフィーチャーしたコレクションです。

物語の世界観が存分に楽しめる、ポップでかわいいグッズが勢ぞろいしています☆

ディズニーストア. jp限定先行発売グッズ

グッズ名:ミッキー FE7093-57W

価格:55,000円(税込)

ディズニーストア. jp限定先行発売グッズとして、シチズンから、アメリカで販売されているディズニーデザインの高級感溢れる腕時計が4種類登場。

ディズニーのイマジニアであるジェフ・シェリー氏がデザインした文字板に、アーティスティックな「ミッキーマウス」のグラフィックが施された腕時計にも注目です。

ミニチュア配送ボックス缶 文具セットプレゼントキャンペーンを実施

プレゼント開始日:2024年7月1日(月)10:00〜なくなり次第終了

ディズニーストア. jpにて合計10,000円(税込)以上のディズニーストアグッズを購入された方に、「ミニチュア配送ボックス缶 文具セット」をプレゼント。

ディズニーストア. jpの配送ボックスデザインをプリントした缶の中に、メモ帳、フレークシール、マスキングテープが入っています。

期間限定でスペシャルデザインの配送ボックスが登場

お届け開始日:2024年7月1日(月)発送分〜なくなり次第終了

ディズニーストア. jpにてグッズを購入された方に、1周年記念フェスティバル限定デザインの配送ボックスでグッズをお届け。

「ミッキー&フレンズ」をカラフルなバルーンとともに描いたスペシャルデザインが使用されています。

ミッキーアイコンをモチーフにしたボックスの内フラップもポイントです。

1周年を記念したグッズの販売や様々な企画が盛りだくさん。

ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア. jp」1周年記念フェスティバルは、2024年7月1日より開催です☆

