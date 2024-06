1995年に始まり30年目を迎えるK-POPイベントで、8月10・11日の2日間にわたって埼玉・ベルーナドームで開催される『DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024』の出演アーティスト第1弾10組が18日、発表された。30年目の節目を迎えた『DREAM CONCERT』は、全世界に向けたグローバルドリームコンサート『DREAM CONCERT WORLD』として生まれ変わり、日本、アメリカ、ヨーロッパ各国、香港、タイ、ベトナム、オーストラリア、マレーシア、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなど世界各地で開催される。

日本開催の出演者第1弾発表では、NewJeans、ONEW、TWS、BADVILLAIN、DAY6、EPEX、KISS OF LIFE、NCT WISH、NEXZ、tripleSがラインナップされた。韓国を代表する大手芸能プロダクションのHYBE、JYPエンターテインメント、SMエンタテインメント(アルファベット順)に所属するアーティストをはじめ、レジェンドアーティスト、多彩な個性を持つ次世代K-POPアーティストも出演する。第2弾では、レジェンドや人気K-POPスターの発表が予告されている。総括プロデューサーと演出を手がける韓国音楽界の巨匠オ・ジュンソン監督は「この新しいグローバルフェスティバルがK-POPの魅力を世界に伝えるだけでなく、新しい歴史を刻むことができるイベントとして注目されることを願っています。音楽を通じて世界中の人の心を繋いで新たな感動をお届けするDREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024にご期待ください」とコメントしている。チケット情報は今月21日に公式サイトで発表される。■『DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024』出演者第1弾BADVILLAINDAY6EPEXKISS OF LIFENCT WISHNewJeansNEXZONEWtripleSTWSほか