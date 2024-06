『グランド・イリュージョン』『ゾンビランド』シリーズや『スリー・ビルボード』など数々の人気映画への出演で知られる俳優のウディ・ハレルソンが、バイク事故に遭っていたことがわかった。ヘルメットを着用していたため、大事には至らないものだったという。

米ポッドキャスト番組『Conan O’Brien Needs a Friend』にゲスト出演したハレルソンは、この番組の収録スタジオに向かう道中で事故に遭ったのだという。そのため、収録は少し遅れて開始されたようだ。

ハレルソンはバイクで走行中、左側を走行中のテスラ車の走行速度が少し遅かったため追い抜こうと試みた。しかし、「速度が遅いのは、彼が左折中のためだった」とハレルソン。衝突して身を投げ出され、テスラ車のボンネットに激突して頭部を打ったが、ヘルメットを着用していたので、頭部は負傷せず済んだという。

そう語る右手にはアイシングが施されている。スタジオに到着した時、かつてテレビドラマで医者役を演じたことがあり、ハレルソンの長年の友人である共演者テッド・ダンソンが傷部の消毒や包帯の応急処置をしてくれたのだそうだ。「彼は医者役を演じた。そして僕は弁護士役を演じたことがある。だから相手を訴えてやろう」とハレルソンはジョークで笑わせている。

危うく大怪我を負いかねなかった事故に遭ったばかりのハレルソン。応急処置を施してくれた友人ダンソンが「もっと酷い怪我をしていたかもしれないと思うと、辛いですよ」と気遣うと、ハレルソンは「これからは、人生を少しスローダウンしなくちゃね」と教訓を語ったのだった。



