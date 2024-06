ノーランズの『ジャパニーズ・シングル・コレクション -グレイテスト・ヒッツ-』(CD+DVD)が7月24日に発売となる。2024年は、家族グループから姉妹グループへ体制が代わり、ノーランズの前身となったノーラン・シスターズとして1974年9月6日に初のシングルをリリースしてからデビュー50周年にあたる。この『ジャパニーズ・シングル・コレクション -グレイテスト・ヒッツ-』はそんな50thを記念するもので、EPIC期に日本でリリースされた全シングル曲と全ミュージック・ビデオを収録した作品となる。

ノーランズ『ジャパニーズ・シングル・コレクション -グレイテスト・ヒッツ-』(2枚組:CD+DVD)

2024年7月24日発売

SICP31725-6 特別価格:税込¥3,520(税抜\3,200)

購入リンク⇒ https://SonyMusicJapan.lnk.to/Nolans_jsc

※高品質Blu-spec CD2仕様×2024年デジタル・リマスター【DISC1】

※ノーランズがEPIC期に発表した全9曲のミュージック・ビデオを収録【DISC2】

※カラー20Pスペシャル・ブックレット(日本盤全シングル・ジャケットを12cm CDジャケット・サイズで復刻再現して掲載)

※モノクロ60Pブックレット(歌詞・対訳付/解説:矢口清治)

DISC1 【CD: Blu-specCD2仕様】 全21曲(2024年デジタル・リマスター)

1.ハリー・マイ・ホノルル・ラヴァー 【ノーラン・シスターズ名義曲】 ★

2.スピリット、ボディ・アンド・ソウル 【ノーラン・シスターズ名義曲】 ★

3.ダンシング・シスター

4.つらい噂 <シングル 「ダンシング・シスター」 カップリング曲>

5.恋のハッピー・デート

6.愛のゆくえ <シングル 「恋のハッピー・デート」 カップリング曲>

7.ときめきTWENTY

8.ベター・レイト・ザン・ネバー <シングル 「ときめきTWENTY」 カップリング曲>

9.アテンション・トゥ・ミー ★

10.セクシー・ミュージック

11.ドント・メイク・ウェイヴス <シングル 「セクシー・ミュージック」 カップリング曲>

12.夏は16才(シックスティーン)

13.ささやかな願い <シングル 「夏は16才(シックスティーン)」カップリング曲>

14.あこがれアイ・アイ・アイ ★ <プロモーション限定シングル曲>

15.やさしくラブ・ミー

16.LOVE恋しくて <シングル 「やさしくラブ・ミー」 カップリング(両A面)曲>

17.クラッシング・ダウン

18.ハ―トを傷つけないで <シングル 「クラッシング・ダウン」 カップリング曲>

19.ドラゴンフライ

20.エイミー <シングル 「ドラゴンフライ」 カップリング曲>

21.ドレス・トゥ・キル ★

★ボーナス・トラック(日本盤シングル未発売曲)

DISC2 【DVD:MUSIC VIDEOS】

1.ハリー・マイ・ホノルル・ラヴァー 【世界初DVD化】

2.ダンシング・シスター <4KリマスターVer.>* 【世界初DVD化】

3.恋のハッピー・デート

4.ときめきTWENTY

5.アテンション・トゥ・ミー

6.セクシー・ミュージック

7.夏は16才(シックスティーン)

8.やさしくラブ・ミー

9.ドラゴンフライ【日本初DVD化】

*4Kリマスター素材を採用(本DVDに収録されている映像はSD画質です)

DISC1には、EPIC期の1980年〜1982年に日本で発売された全シングル曲(カップリング曲も含む)を、発売順にUK7インチ・シングル・ヴァージョンに準じて最新リマスター音源で収録されている。日本デビュー・シングルにしてオリコン総合(洋邦)シングル・チャート1位を獲得し67万枚以上のセールスを記録した「ダンシング・シスター(I‘m In The Mood For Dancing)」をはじめ、「恋のハッピー・デート」「セクシー・ミュージック」など、ヒット曲満載の全21曲だ。DISC2のDVDには、これまでに発表されたミュージック・ビデオ全9曲(うち世界初DVD化2曲/日本初DVD化1曲)を収録した究極のコレクションで、豪華カラー20Pブックレットには、日本盤全シングル・ジャケット(ドーナツ盤/一部8cm CD盤)を12 CDジャケット・サイズで忠実に復刻再現して掲載、モノクロ56Pのモノクロブックレットには、歌詞・対訳のほかに、音楽ライター/ラジオDJの矢口清治氏による詳細な書下ろしライナーノーツが掲載されている。本作は、現在発売中のビリー・ジョエル、ワム!、シンディ・ローパー、ホイットニー・ヒューストン、ブルース・スプリングスティーン、アース・ウインド&ファイアー、チープ・トリック他に続く、シリーズ累計11万枚突破の大人気シリーズ 『ジャパニーズ・シングル・コレクション -グレイテスト・ヒッツ-』の第15弾となるもので、バングルス 『ジャパニーズ・シングル・コレクション -グレイテスト・ヒッツ-』(2枚組:CD+DVD)も7月24日に同時発売となる。