6月17日 発表

海外メディア「VARIETY」は、6月17日に開催された映画コンベンション「シネヨーロッパ 2024」にて、ソニー・ピクチャーズが映画「アンチャーテッド」の続編について言及したことを報じた。

映画「アンチャーテッド」はアクションアドベンチャーゲーム「アンチャーテッド」シリーズをもとに実写映画化したもの。第1作は2022年2月18日に公開され、主演はトム・ホランド氏が務めた。

□「VARIETY」

(C) 2022 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.