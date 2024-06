ナ・イヌ、名古屋で行われたトークショーに登場！おすすめの韓国ご当地グルメ＆観光スポットとは？

6月13日(木)に名古屋市・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールにて「KOREA DRAMA旅 2024 韓国への一歩 in Nagoya」が開催され、俳優のナ・イヌが登場した。日本でも人気の韓国ドラマコンテンツと韓国観光コンテンツを連動し、韓流をきっかけとした韓国旅行への一歩を踏み出すためのイベントとして開催された本行事では、応募総数約12,000人の内、抽選で選ばれた約2,000人が来場した。

ステージでの韓国観光トークショーでは、ドラマ「私の夫と結婚して」で日本国内でも人気を集めている俳優のナ・イヌが登場し、自身がドラマ作品やバラエティ番組の収録で訪れた数々の都市の中から、撮影時のエピソードやお薦めの観光スポットを紹介した。ドラマ「王女ピョンガン 月が浮かぶ川」「哲仁王后〜俺がクイーン!?」や旅行バラエティ「1泊2日」等に出演し、最近では世界で人気を集めたドラマ「私の夫と結婚して」にてユ・ジヒョク役を演じた彼は、地方ではご当地グルメを食べることが楽しみだと明かした。その後、お薦めグルメとして、慶尚北道(キョンサンブクド)安東(アンドン)市の鶏肉の甘辛煮込み「安東チムタク」や、忠清北道(チュンチョンブクド)丹陽(タニャン)郡の名産にんにくをつかったハンバーグ「にんにくトッカルビ」等を挙げた。記憶に残っているスポットとしては、撮影で訪れた全羅南道(チョルラナムド)和順(ファスン)郡の和順赤壁を挙げ、「赤壁はまるでトラが爪でひっかいた跡のような断層が壮大で美しく、取り囲む湖は鏡のように澄み切っていて、見ていると心も澄んでくるような気分になったことを憶えている」と豊かな自然に感動したエピソードを伝えた。そして、休暇で訪れたい都市には「比較的暖かい気候で、自然も豊かであり、グルメも美味しい」と済州島(チェジュド)を挙げた。これを聞いた観客からは、「また早く韓国に行きたくなった」という声が上がった。また、韓国ドラマ旅をテーマとしたイベントにちなみ、会場内にて人気韓国ドラマのロケ地のパネル展も実施され、多くの来場者が記念撮影を楽しんだ。

■イベント概要

「KOREA DRAMA旅 2024 韓国への一歩 in Nagoya」

【開催日時】

2024年6月13日(木)

ステージ開演:18:30〜

韓国観光ブース運営時間:15:00〜



【会場】

Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール



主催:大韓民国文化体育観光部・韓国観光公社

後援:駐名古屋大韓民国総領事館

抽選人数:2,000名(当選者のみ入場可能/入場無料)



■関連リンク

NA IN WOO Japan Official X