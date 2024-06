東京ディズニーリゾートでは、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーへの入園有無にかかわらず、いつでもオンラインで東京ディズニーリゾート関連グッズを購入できるサービスを、2024年7月1日(月)より、「東京ディズニーリゾート・アプリ」(以下、アプリ)からディズニー公式オンラインストアディズニーストア.jp(以下「ディズニーストア.jp」)に移行することを発表。

ディズニーストア.jp「東京ディズニーリゾート関連グッズ販売」

東京ディズニーリゾートでは、2024年7月1日(月)より、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®への入園有無にかかわらず、いつでもオンラインで東京ディズニーリゾート関連グッズを購入できるサービスを、「東京ディズニーリゾート・アプリ」(以下、アプリ)からディズニー公式オンラインストアディズニーストア.jp(以下「ディズニーストア.jp」)に移行することを発表。

入園ゲスト向けのオンラインショッピングのサービスはそのままに、2024年7月1日(月)より、入園されていない方には東京ディズニーリゾート関連グッズをディズニーストア.jpで購入できるようになります。

4月の販売開始時よりラインナップを大幅に拡大し、東京ディズニーリゾート内のショップで販売しているカチューシャやTシャツ、お菓子、テーブルウェア、ぬいぐるみやおもちゃなどを中心に豊富なアイテムがラインナップされる予定。

パークコーデにもピッタリなグッズを揃えることができ、お出かけ前からワクワク感を一層盛上げることができます。

また、チュロスやピザなどパークフードをイメージした冷凍食品なども展開。

自宅でもパークにいるようなひとときが楽しめるようになります。

なお、アプリでのオンラインショッピングのうち、パークに入園していない方向けのサービスは2024年6月30日(日)をもって終了します。

入園ゲストは7月1日(月)以降も、引き続きご入園当日の23:45までアプリでグッズの購入をすることができます。

ディズニーストア.jpに東京ディズニーリゾート関連グッズが加わることで、グッズを選ぶ楽しみがより一層広がります。

※ディズニーストア.jpでの東京ディズニーリゾート関連グッズの購入画面は、以下のページにてご確認いただけます。http://disneystore.jp/tokyodisneyresort/

※アプリとディズニーストア.jpの販売内容は異なる場合があります。購入可能なグッズについては、アプリまたはディズニーストア.jpそれぞれのサイトにてご確認ください。

※配送は日本国内のみのお届けとなりますのでご了承ください。

