東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ホテルオークラ東京ベイ」にて、夏のイベント「COOL ADVENTURE」を開催。

”マーメイド”と”パイレーツ”をテーマにした部屋に泊まれる宿泊プランや、謎解きイベントが楽しめます☆

ホテルオークラ東京ベイ「COOL ADVENTURE」

開催期間:2024年7月16日(火)〜9月16日(月・祝)

「ホテルオークラ東京ベイ」にて、マーメイドとパイレーツをテーマに、クールでファンタジーな世界観を表現した夏のイベント「COOL ADVENTURE」を期間限定で開催。

ロビー周辺にクールで神秘的な海の中をイメージした装飾が施されるほか、フォトスポットが登場します☆

さらに、館内では謎解きイベントや、マーメイドとパイレーツをテーマにした部屋に泊まるプランを販売。

涼しくも心躍る夏が楽しめる、ホテルオークラ東京ベイの「COOL ADVENTURE」を紹介します!

【Mystery Adventure】マーメイド・パイレーツ 宿泊プラン

海の中にいるようなマーメイドルーム

予約期間:2024年6月17日(月)〜8月25日(日)15:00

宿泊期間:2024年7月16日(火)〜8月25日(日)

対象客室:ジュニアスイートルーム

プラン内容:謎解きイベント「Mystery Adventure 〜マーメイドとパイレーツからのメッセージを追え!〜」の参加権利(有料人員1人1枚)、添い寝無料

料金:1人 25,177円〜(1泊1室2名利用時料金/消費税、サービス料込)

問い合わせ:TEL 047-355-3344(宿泊予約直通)

※エキストラベッド(有料)の追加で最大4名まで利用可能

※2024年6月17日現在の料金、料金変動プランのため、予約時点の料金を適用します

海底のファンタジーな世界を感じるマーメイドと、冒険心を掻き立てるパイレーツ、2つのテーマを用意した「【Mystery Adventure】マーメイド・パイレーツ」宿泊プラン。

ゆったりとしたジュニアスイートルームに、それぞれの世界観を表現したコンセプトルームが各2部屋、1日4室限定のプランです!

マーメイドルームは、マーメイドの尾ひれを模したブランケットや大きな貝殻があり、まるでマーメイドたちと一緒に海の中で過ごしているようなお部屋。

海の中にいるようなマーメイドルーム(消灯イメージ)

部屋中央に設置したプロジェクターライトにより、明かりを消しても神秘的な海の中のような空間を楽しめます。

冒険心を掻き立てるパイレーツルーム

パイレーツルームには宝の地図や海賊の旗、船の舵などを飾り、海賊船でパイレーツと一緒に冒険をしている気分に☆

冒険心を掻き立てるパイレーツルーム(消灯イメージ)

消灯してもプロジェクターライトの演出で、海底にたたずむような波の揺らぎを楽しめます。

Mystery Adventure 〜マーメイドとパイレーツからのメッセージを追え!〜

開催期間:2024年7月16日(火)〜8月25日(日)

参加料:500円

販売時間:8:00〜22:00

※8:00〜15:00はフロントにて、15:00〜22:00カフェレストラン テラス売店にて販売

景品交換時間: 8:00〜24:00(フロントにて)

開催場所:ホテルオークラ東京ベイ 1階

「Mystery Adventure 〜マーメイドとパイレーツからのメッセージを追え!〜」は、海底のファンタジーな世界を感じるマーメイドと、冒険心を掻き立てるパイレーツをテーマにした謎解きイベント。

「海と陸の出逢い」をコンセプトにしたホテルオークラ東京ベイの建物を舞台に、マーメイドとパイレーツからのメッセージを解き明かしていきます。

メッセージを解き明かした正解者には、景品をプレゼント。

参加料500円で楽しめるほか、「【Mystery Adventure】マーメイド・パイレーツ」宿泊プランの利用者は、謎解きイベントにも特典として参加できます!

ロビーにはフォトスポットが用意され、マーメイドとパイレーツになりきって、神秘的な海の中にいるような写真を撮影も楽しめるイベントです☆

マーメイドとパイレーツをテーマにした、宿泊プランに謎解きイベント、フォトスポットも登場。

ホテルオークラ東京ベイの「COOL ADVENTURE」は2024年7月16日から9月16日まで開催です!

※写真はすべてイメージです

