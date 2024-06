◆渡辺翔太、スワロフスキー展覧会のオープニングレセプションに参加

【モデルプレス=2024/06/18】Snow Manの渡辺翔太が16日(現地時間)、イタリア・ミラノで開催のSwarovskiが世界各地を巡回する大規模展覧会「SWAROVSKI - MASTERS OF LIGHT」のオープニングレセプションに登場した。エンターテインメント界との関わりはSwarosvkiが最も大切にしている価値観の1つ。今回Swarovskiと渡辺のファーストコンタクトはファッションの中心地であるミラノで実現し、渡辺は初めてSwarovskiの歴史やブランドのストーリーに触れた。ミラノ市街やミラノのSwarovskiストアで撮影した渡辺の写真は、この後追ってSwarovski Japan公式LINEアカウントにて公開される。

1895年のブランド創立以来、類まれなるクリスタルの輝きで人々に感動と驚きをもたらしてきたSwarovski。展覧会では、ファッション、ジュエリー、ポップカルチャーの世界における「光の巨匠」としてのオーストリアのメゾンの約130年にわたるブランドの歴史と輝きを振り返る。「SWAROVSKI - MASTERS OF LIGHT」は、ヨーロッパで最も古いラグジュアリー・ブランドのひとつであるSwarovskiの1895年からの伝統と革新的なスピリットを探求する旅。この展覧会は昨年秋に上海で初公開されたもので、ミラノの中心部にあるブレラ美術館の一部である壮麗なパラッツォ・チッテリオ内のサロンにて行われている。Swarovskiが誕生した19世紀のウィーンから、21世紀のミラノまで、7つの「驚異の部屋」に分かれたパノラマ空間を通して、来場者を没入感のある旅へと誘う。“Made in Italy“ブランドの中心であるファッション業界に敬意を表して「SWAROVSKI - MASTERS OF LIGHT」はミラノのために再構築され、歴史あるファッション・ハウスがデザインした50以上のクリスタルを装飾した素晴らしい衣装を一堂に集結。イタリアのブランドであるプラダやミュウミュウ、フェンディ・クチュール、グッチ、ジャンニ・ヴェルサーチとドナテラ・ヴェルサーチが手掛けたアトリエ・ヴェルサーチ、ジョルジオ・アルマーニによるアルマーニ・プリヴェなどが並ぶ。またハリー・スタイルズ、ケイティ・ペリー、ビヨンセなどの世界的なスターが着用した煌びやかなステージ衣装やレッドカーペットのルック、ジュエリーピース、オブジェ、クリスタル、そしてこれまでに作られた最大のクリスタル・チャトンを含むユニークなコレクションも展示されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】