常田大希率いるMILLENNIUM PARADEが、今年11月に世界9都市を巡る初のツアー「WHO AND HOW TOUR 2024」を開催することを発表した。関連記事: 常田大希のヴィジョンを考察 MILLENNIUM PARADE改名の背景、新章の狙い 3年ぶりとなるMILLENNIUM PARADEのライブとなる本ツアーは、メキシコシティ公演を皮切りにロサンゼルス、ニューヨーク、トロント、ベルリン、パリ、ロンドン、ユトレヒト、そして東京での公演を予定している。

MILLENNIUM PARADEは、海外大手レーベルとの契約を果たしグローバルマーケットに本格進出することを発表、5月には楽曲「GOLDENWEEK」をリリースし、Music Videoと共に話題を呼んでいる。音楽のみならず映像やグラフィック、あらゆるアート表現における斬新なアプローチで各方面に衝撃を与えてきた彼らのライブパフォーマンスが一体どのようなものになるか注目が集まりそうだ。国内2公演のチケットについてはオフィシャル先行が受付スタートしている。<ツアー情報>MILLENNIUM PARADE「WHO AND HOW TOUR 2024」11月2日(土)Lunario del Auditorio Nacional, Mexico City, Mexico11月4日(月)The Fonda Theater, Los Angeles, CA11月7日(木)Irving Plaza, New York, NY11月9日(土)Danforth Music Hall, Toronto, Canada11月14日(木)Festsaal Kreuzberg, Berlin, Germany11月16日(土)Le Trianon, Paris, France11月18日(月)HERE at Outernet, London, UK11月20日(水)TivoliVredenburg Ronda,Utrecht12月19日(木)Garden Theater, Tokyo12月20日(金)Garden Theater, TokyoMILLENNIUM PARADE 「WHO AND HOW TOUR 2024」東京公演チケット情報オフィシャル先行受付期間:6/17(月)23:00〜6/23(日)23:59受付先:https://w.pia.jp/t/millenniumparade-t/