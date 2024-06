横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの日本料理「木の花」に、 日本庭園を愛でながら夏の風物詩である鰻を堪能できるスペシャルランチ「鰻会席」が登場。

また、鰻と牛肉の両方を堪能できる贅沢なディナーメニュー「鰻・牛肉会席」も、1ヵ月間限定で登場します!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「木の花」鰻会席

提供期間:

土用の丑の日「鰻会席」2024年7月24日(水)

ディナーメニュー「鰻・牛肉会席」2024年7月1日(月)〜7月29日(月)

提供店舗:横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ8F「木の花」

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ8階に店舗を構える、旬の厳選素材の美味しさを存分に引き出し、伝統の技が活きる目にも美しい会席料理が堪能できる日本料理「木の花」

今回、「木の花」の料理長が心を込めて作り上げるランチメニュー「鰻会席」が、土用の丑の日2024年7月24日限定で提供されます。

また、2024年7月1日から29日までの1ヶ月間は、鰻と牛肉を味わえるディナーメニュー「鰻・牛肉会席」も登場します。

ビタミンが豊富で栄養価が高く、夏の疲れを癒す食材として知られる「鰻」

日の光が降り注ぎ、新緑が美しい日本庭園を涼やかな「木の花」の個室より眺めながら、日本の夏を風情豊か楽しめる会席です!

土用の丑の日限定「鰻会席」

提供日:2024年7月24日(水)

提供時間:11:30〜14:00入店(2時間)

料金:12,800円(税・サ込)

献立:

<前菜>鬼灯南京 揚げ玉蜀黍 蛸梅肉和えと胡瓜 など

<焼物>鰻白焼き

<煮物>鰻印籠煮 冬瓜煮

<食事>鰻重 肝吸い 三つ葉 香の物

<水菓子>季節の水菓子

日本料理「木の花」に、国産鰻を使用したランチメニュー「鰻会席」が、土用丑の日の1日限定で登場。

料理長が吟味したこだわりの“たれ”につけながら、炭火でじっくり焼き上げた絶品「鰻重」とともに、前菜や焼物、煮物も楽しめる鰻会席です。

夏の訪れを表す色鮮やかな「鬼灯(ほうずき)」を使用した一皿や、旬を迎える「玉蜀黍(とうもろこし)」の香ばしい揚げ物、鰻本来の旨味や味わいをさっぱりと楽しめる「鰻白焼き」が登場。

鰹と昆布で丁寧に引く、「木の花」の味の原点ともなる“出汁”を使用した「肝吸い」は、鰻には欠かせない一品です。

ディナーメニュー「鰻・牛肉会席」

期間:2024年7月1日(月)〜7月29日(月)

時間:月〜土 17:30〜20:00(最終入店)、日・祝 17:30〜19:00(最終入店)、2時間30分

料金:20,000円(税・サ込)

献立:

<前菜>抱月南京 揚げ玉蜀黍 蛸梅肉和えと水茄子

<焼物>鰻白焼き

<煮物>冷やし煮物 加茂茄子 無花果 南京 蓮根 アスパラ トマト 鼈甲飴 胡麻クリーム

<牛肉料理>黒毛和牛石焼き

<食事>鰻重 肝吸い 香の物

<水菓子>季節の水菓子

2024年7月1日より、1ヶ月間限定のディナーメニューとして登場する「鰻・牛肉会席」は、上質な国産鰻と黒毛和牛のふたつの美食を1度に楽しめる至福の会席コース。

旬の食材を選定し、季節を楽しむ「木の花」ならではの前菜や煮物などを、豊富に揃えた美酒とともに味わえます。

日本料理「木の花」料理長 宮山 裕伴

2004年に「木の花」にて料理人としてのキャリアをスタートさせた、料理長の宮山 裕伴氏。

「木の花」一筋に日本料理を極め、2018年には副料理長に就任、料理長の片腕を担いながらさらに腕を磨いてきました。

食材の質にとことんこだわり、期待を超えた日本料理をご提供し続け、きめ細かいおもてなしでお客様の記憶に刻まれるようなお店作りを大切にしていきたいと語っています。

厳選された国産鰻に舌鼓を打つ、‟鰻づくし”のスペシャルランチと、鰻も牛肉も堪能できるディナーメニュー。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「木の花」の鰻会席は2024年7月24日限定、鰻・牛肉会席は2024年7月1日から7月29日までの期間限定で提供です!

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

