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気象台は、午前10時56分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を横浜市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を平塚市、小田原市、逗子市、三浦市、大和市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を川崎市、厚木市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横浜市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市などに発表

神奈川県では、18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。東部では18日昼過ぎから18日夕方まで、西部では18日夕方は、低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■川崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■横須賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■平塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　18日昼前

■鎌倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■藤沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　45mm

■小田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　18日昼前

■茅ヶ崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
　3時間最大雨量　45mm

■逗子市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■三浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm
　ピーク時間　18日昼前

■秦野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■厚木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　18日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■大和市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■伊勢原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　18日夕方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■南足柄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■綾瀬市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■葉山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■大磯町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■二宮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■中井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■大井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■松田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■山北町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■箱根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■真鶴町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒

■湯河原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒