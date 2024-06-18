【大雨警報】神奈川県・横浜市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市などに発表
気象台は、午前10時56分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を横浜市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を平塚市、小田原市、逗子市、三浦市、大和市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を川崎市、厚木市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】神奈川県・横浜市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市などに発表
神奈川県では、18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。東部では18日昼過ぎから18日夕方まで、西部では18日夕方は、低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■横浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■川崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■横須賀市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■平塚市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 18日昼前
■鎌倉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■藤沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 45mm
■小田原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 18日昼前
■茅ヶ崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日昼過ぎから18日夕方にかけて警戒
3時間最大雨量 45mm
■逗子市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■三浦市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
ピーク時間 18日昼前
■秦野市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■厚木市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
18日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■大和市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■伊勢原市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
18日夕方に警戒
1時間最大雨量 40mm
■南足柄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■綾瀬市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■葉山町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大磯町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■二宮町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■中井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■大井町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■松田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■山北町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■箱根町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■真鶴町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒
■湯河原町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎから18日夜のはじめ頃にかけて警戒