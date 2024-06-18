ÀÐÀî¿¿Í¤¤Ï¡ÖÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡× ²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤È¤Ï
¡¡¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÊ¡²¬Âç²ñ¤Ç¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤¤ÏÀ¶ÑØ¤ÊÌöÆ°´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¼ÍÈ´¤¯¤è¤¦¤ÊÌÜ¤¬¡¢ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÑëÆá¡¢Èà½÷¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦¤¬²Ú¤ä¤°¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÁê¼ê¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¹õ¤«Çò¤«¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£¤½¤Î¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿´¶³Ð¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤¹¡£¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤ÇÃè¤ËÉâ¤«¤Ó¡¢ÇØ¶Ú¤òÈ¿¤é¤·¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤ë¤ÇÁ´¿È¤òµÝ¤È²½¤·¡¢µÞ½ê¤ò´Ó¤¯¤è¤¦¤ËÌð¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¶õÃæ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢ÂÇ¤Ä¤Ù¤¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡£¼ã¤µ¤Ë»÷¹ç¤ï¤ÌÏ·àÖ¤µ¤Ç¡¢¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£±ËÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ËÀ¸¤Êý¤ÏÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¡£·è¤á¤ë¤Ù¤°ì·â¤ò³°¤¹¡½¡½¤½¤ì¤Ïââ»ý¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÅÓÃæ¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¥«¥Ê¥ÀÀï¸å¤È¡¢²÷¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¿¿¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ù¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡ÊÅÀ¤ò¡Ë¼è¤ê¤¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¸å¡¢¤½¤¦ÀÐÀî¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£Å¨¤ò»ÅÎ±¤á¤¿×ò¹û¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡
ÇÔ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÇÆüËÜºÇÂ¿¤Î13ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿ÀÐÀî¿¿Í¤photo by MATSUO.K/AFLO SPORT
º£Âç²ñ¡¢ÀÐÀî¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¤Ë¼¡¤°ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤Ë½½Ê¬¡¢±þ¤¨¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢»î¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥«¥Ê¥ÀÀï¡¢ÀÐÀî¤Ï£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢½çÄ´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢»î¹ç¸å¤ÎÆÀÅÀ·×»»¤Ç¤«¤é¤¯¤â¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¤ÏÀã¿«¤òÀ²¤é¤¹µ¡²ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡½¡½¥±¥¬¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐÀîÁª¼ê¤ò¡¢¤Ê¤¼ÅÓÃæ¤«¤é³°¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¥«¥Ê¥ÀÀï¸å¤Î´ÆÆÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯·èÄêÎ¨¤¬°ìÈÖÄã¤«¤Ã¤¿¤«¤éÂå¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¡×
¡¡âÃÆéÀ¯µÁ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÉÌ¿¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢ÀÐÀî¤Î¼«Éé¿´¤ò»É·ã¤·¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤ë·×»»¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÚÀã¿«¤òÀ²¤é¤·¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¡¢ÀÐÀî¤Ïµ¤ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤ÇËá¤¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¼«¤éÇ´¤ê¶¯¤¯½¦¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£¹âÂ®¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÁªÂò»è¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤ÎËö¤Ë¥ì¥Õ¥È¤«¤é·â¤ÁÈ´¤¯¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤ò¥µ¡¼¥Ö¤ÇÊø¤·¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç½¦¤¤¡¢¸Å²ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î17ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¡ÊÎÏ¤ò¡Ë½Ð¤·¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀÐÀî¤Ï¤½¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¤µ¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÆ»¤Ï³«¤±¤ë¡£Å¨¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ËÃÏÃÄÂÌ¤òÆ§¤à¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Ï·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¾å°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¼«Ê¬¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¸½¾õ¤Ë¾¯¤·¤â´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ê¥ÀÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¸å¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òµÇ°¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¥³¡¼¥È¾å¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÀÐÀî¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£Á°¤Ç¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¼Ùµ¤¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Àã¿«¤òÀ²¤é¤·¤¿¼«Éé¿´¤âÞú¤à¡£
¡Ö¡ÊÀÐÀî¤¬¡ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¸å¡¢¸Å²ì¤Ï¤½¤¦±Ì¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î"Æ±Â²"¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£ÀÅ¤«¤ÊÅÜ¤ê¤Ï¿´¤òÇ³¤ä¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¸À¤¦¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ï¤½¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢À®Ä¹¤òÄ¶¤¨¤¿¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¡²¬Âç²ñ¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ë²ÝÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È"²ÐÎÏ"¤¬°ã¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤À¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥µ¡¼¥Ö¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶³Ð¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ê¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬¡ËÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ......¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¸ýÀË¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡Ë»î¹ç¤ò¤ä¤ë¤¿¤Ó¡¢²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡££±½µÌÜ¡Ê¥È¥ë¥³¡¢¥¢¥ó¥¿¥ë¥äÂç²ñ¡Ë¡¢£²½µÌÜ¡ÊÃæ¹ñ¡¢¥Þ¥«¥ªÂç²ñ¡Ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«Àï¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢ÀºÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Àï¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ë¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢ÎôÀª¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇºÇÂ¿13ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Âè£³¥»¥Ã¥È¡¢13¡Ý11¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤âÀ®¸ù¡£·øÏ´¤Ê¼é¤ê¤òÁÈ¤à¥¢¥á¥ê¥«¤Ë²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¡ËÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¸þ¾å¿´¤ÈÃµµæ¿´¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯ÂÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥¿¥Ã¥Á¤·¤ÆÍî¤È¤¹¡£Æ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Î¾¡¤Á¤À¡£
¡¡¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É½à¡¹·è¾¡¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤âÇÔËÌ¤âÎÈ¤Ë¡£¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤±¡¢ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬Á®¸÷¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¡¡