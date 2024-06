6月18日 発表

「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」のキービジュアル

任天堂は6月18日、「スーパーマリオ」の新たなアニメ映画について、公開日が2026年4月24日となることを発表した。

これは任天堂の公式Xにより発表されたもの。任天堂のゲームプロデューサー・宮本茂氏は「今晩はNintendo Directの放送がありますが、その前にひとつお知らせをさせてください。」と前置きし、「スーパーマリオの新たなアニメ映画の日本での公開日が2026年4月24日に決まりました。楽しい映画になるように、イルミネーションのチームと一緒に取り組んでいますので、引き続き楽しみにしてください。」とコメント。具体的な日程が明らかとなった。

(C) 2023 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.