KREVA、誕生日＆ソロデビュー20周年記念ステージを特別生配信
KREVAが、ソロ・デビュー20周年を迎える。記念すべき20周年メモリアル・イヤーは、ビルボード・ライブ東京で開催される＜20th Anniversary!! KREVA in Billboard Live 2024＞から幕開けを飾る。6月18日はKREVAの誕生日でソロ・デビュー記念日でもある特別な日。ニ夜連続で開催となるビルボード・ライブ東京でのワンマンライブは、凄腕のバンドメンバーを率いてのプレミアムなステージ。その2ndステージの模様を全編生配信。このスペシャルな日にどんなセットリストで臨むのかに期待したい。
【配信ライブ概要】
出演：KREVA, KREBand
配信メディア：PIA LIVE STREAM
生配信日時：2024年6月18日(火) 2nd ステージ 21:00 start
配信チケット：\5,908(税込)
チケット販売期間：6月12日(水)9:08〜6月23日(日)21:08
生配信期間：6月18日(火)21:00〜終演まで
アーカイブ配信：6月19日(水)21:08〜6月24日(月)9:08
*6月24日(月)9:08には視聴を終了いたします。
配信メディア：PIA LIVE STREAM
チケット購入URL：https://w.pia.jp/t/kreva-billboard/
リリース情報
9月08日発売
価格：￥3,908 (税込)
収録曲：A面 Expert ／ B面 Expert (Inst.)
こちらの商品はファンクラブ限定で完全予約受注販売となります。
予約受付URL：https://kreva.club/store/
予約受付期間：6月18日 (火) 9:08 〜 6月30日 (日) 23:59
お問い合わせ先 : https://kreva.club/contact/
ライブ・イベント情報
＜KREVA in Billboard Live 2024＞
【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）
2024/6/17（月）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
2024/6/18（火）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）
2024/6/29（土）
1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00
＜出演メンバー＞
KREVA
【KREBand】
白根佳尚（ds）
大神田智彦（b）
田中義人（g）
熊井吾郎（MPC+DJ）
アンドウヒデキ（key）
SONOMI（cho,key）
＜チケット情報＞
サービスエリア￥9,908-
カジュアルエリア￥9,080-（1ドリンク付）
※ご飲食代は別途ご精算となります。
※別途指定料が必要な席種がございます。
＜発売日＞
2024/5/16（木）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）
2024/5/23（木）正午12:00＝一般予約受付開始（ビルボードライブ／e+／ぴあ）
＊公演のご予約はビルボードライブWEBサイトおよびプレイガイド（e+・ぴあ）にて行います。ビルボードライブ予約センターでの電話受付はございませんので予めご了承ください。なお、ビルボードライブWEBサイトからのご予約は無料のゲスト登録が必要となります。
KREVA ビルボードライブ特設サイト：https://2024billboard.kreva.club/
ビルボードライブWEBサイト：http://www.billboard-live.com/
関連リンク
◆KREVA オフィシャルサイト
◆オフィシャルYouTube