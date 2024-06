ファミリーマートが展開する、産地応援シリーズ「産地と、コンビに、」から、高知県産ゆずを使用したアイスやうどんが登場。

高知県産ゆず果汁とピールを使った「とろける食感 ぎゅっとゆず」と、柚子の風味香る「冷し塩豚おろしうどん」「ゆずジュレ入り 冷し肉おろしうどん」が販売されます!

ファミリーマート「高知県産ゆず使用」フード・デザート

発売日:2024年6月18日(火)より順次

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店

※商品によって発売日および発売地域が異なります

ファミリーマートに、日本一のゆず生産地である高知県産ゆずを使用したフードやデザート全3種が登場。

今回は2023年1月に発売されたアイスバーに加え、うどんにもゆずを使い、さまざまな形でゆずの美味しさを楽しめるメニューが展開されます。

中でもアイスバーは「ゆずの皮も使ってほしい」という農家からの声をヒントに開発された、皮の風味も味わえるスイーツです☆

とろける食感 ぎゅっとゆず

発売日:2024年6月18日(火)

価格:198円(税込) ※一部地域では価格が異なります

発売地域:全国

高知県産ゆず果汁を11%使用した、爽やかで香り高いアイスバー「とろける食感 ぎゅっとゆず」

ゆずピールが入ったとろける食感の層と、濃厚なゆずの味わいを楽しめる層の2層仕立てになっています☆

高知県産ゆず使用 冷し塩豚おろしうどん

発売日:2024年7月2日(火)

価格:558円(税込)

発売地域:関東・山梨県・長野県・静岡県(一部店舗)・新潟県(一部店舗)・中四国 ※山口県の一部店舗を除く

麦の風味を感じるうどんに、かつお出汁の風味と肉の旨みが感じられるつゆを合わせた「高知県産ゆず使用 冷し塩豚おろしうどん」

高知県産の香り豊かなきざみゆずを盛り付けに使い、ゆずの風味がさっぱり感を引き立てています!

ゆずジュレ入り 冷し肉おろしうどん 高知県産ゆず使用

発売日:2024年8月予定

価格:560円(税込)

発売地域:関西・中四国 ※和歌山県・山口県の一部店舗を除く

高知県産のゆずを使ったジュレを入れ、大根おろしと一緒に味わえる「ゆずジュレ入り 冷し肉おろしうどん 高知県産ゆず使用」

ゆずを使ってさっぱりと仕立てた肉うどんは、食欲が落ちる季節もおいしく食べられるメニューです☆

高知県産のゆず果汁やピールを使った、アイスバーとうどんが登場。

ファミリーマートの「高知県産ゆず使用」フード・デザートは、2024年6月18日より順次発売です!

