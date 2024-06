(MCU)のオリジナルドラマシリーズ「ファルコン&ウインター・ソルジャー」と「ムーンナイト」のコンセプト・アートカードセット3枚入りのBlu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)と4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)の発売を記念して、特別映像が公開された。

「ファルコン&ウインター・ソルジャー」からは、引退したキャプテン・アメリカから盾を受け継いだサム・ウィルソン(ファルコン)にまつわる映像が到着。ファルコン役のアンソニー・マッキーは、キャプテン・アメリカの象徴である盾を初めて持った際、カッコよくて心が躍ったが思った以上に重くて、いい筋トレになると話している。

当初、エピソード1の冒頭をキャプテン・アメリカから受け継いだ盾を使った訓練シーンにし、新たな持ち主が盾と躍動する期待感を高める幕開けにする予定が、サムの人物像や苦悩を描き一度盾を手放すシーンに変更。最終的にエピソード5で訓練シーンを追加、新キャプテン・アメリカとしての覚悟が形成される過程として完璧だと思えたと、共同製作総指揮のゾーイ・ネイグルハウトは語っている。

「ファルコン&ウインター・ソルジャー」のコレクターズ・エディションには、ドラマができるまでを追った「アッセンブル:ファルコン&ウィンター・ソルジャーの裏側」、惜しくも本編には採用されなかった貴重な「未公開シーン」、キャストたちが楽しんで撮影をしていた様子が分かる「NG シーン集」など見ごたえのあるボーナス・コンテンツが収録された。



「ムーンナイト」からは、惜しくも本編では取り上げられなかったヴィランの未公開シーンがボーナス・コンテンツから一部解禁。この映像では、過去と未来を見渡し、悪事を行う恐れのある者に制裁を与える神“アメミット”を信仰するカルト集団のリーダー、イーサン・ホーク演じるアーサー・ハロウが、自身の思想と正義を語り、疲れ果てた発掘チームを奮起させる姿が描かれている。カリスマ的に自身の正義を遂行するヴィランとして、アーサー・ハロウが立ち上がる貴重な未公開シーンとなっている。

「ムーンナイト」のコレクターズ・エディションにも、ドラマができるまでを追った「アッセンブル:ムーンナイトの裏側」、キャストたちが楽しんで撮影をしていた様子が分かる「NG シーン集」、惜しくも本編には採用されなかった貴重な「未公開シーン」など貴重なボーナス・コンテンツが収録された。



新たな“キャプテン・アメリカ”の誕生を巡る、世界を覆すクライム・アクション「ファルコン&ウインター・ソルジャー」と、壮大なアクション・サイコスリラー「ムーンナイト」をコレクターズ・エディションでご堪能あれ。

Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

「ファルコン&ウインター・ソルジャー」コレクターズ・エディションスチールブック商品概要『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』7月10日(水)Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:10,890円(税込)/2枚組(ブルーレイ2枚) 収録エピソード:●ディスク1エピソード1「新たなる世界秩序」、エピソード2「星条旗を背負う者」、エピソード3「パワー・ブローカー」●ディスク2エピソード4「世界注視の中で」、エピソード5「真実」、エピソード6「世界はひとつ、人はひとつ」 ボーナス・コンテンツ●ディスク1・アッセンブル:ファルコン&ウィンター・ソルジャーの裏側●ディスク2・託された盾・NGシーン集・未公開シーンサムとローディ、償いの後で『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』7月10日(水)4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:15,290円(税込)/2枚組(UHD2枚)

※その他の仕様は上記<Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)>と同様

Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)

「ムーンナイト」『ムーンナイト』7月10日(水)Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:10,890円(税込)/2枚組(ブルーレイ2枚) 収録エピソード:●ディスク1エピソード1「もうひとりの自分」、エピソード2「スーツ召喚」、エピソード3「エネアドの決断」●ディスク2エピソード4「アメミットの墓」、エピソード5「蘇る過去」、エピソード6「再生」 ボーナス・コンテンツ●ディスク1・アッセンブル:ムーンナイトの裏側●ディスク2・エジプト神話の世界へ・NGシーン集・未公開シーン質問攻め、アーサーの言葉『ムーンナイト』7月10日(水)4KUHDコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)発売©2024MARVEL発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024年7月10日(水) 価格/組:15,290円(税込)/2枚組(UHD2枚)

※その他の仕様は上記<Blu-rayコレクターズ・エディションスチールブック(数量限定)>と同様

The post first appeared on .