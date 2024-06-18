【「ちいかわレストラン」シリーズ 新商品9点】
6月19日11時～発売予定
価格：330円～

「ちいかわレストラン なかよしペアプレート」

　「ちいかわ」の公式グッズショップ「ちいかわマーケット」にて、「ちいかわレストラン」シリーズより新商品が6月19日11時から発売される。価格は330円から。

　新商品には、「なかよしペアプレート」や「うまカレー皿」、「レイヤーアクリルスタンド（全3種）」、「スマホに貼れるサイズのステッカー（全3種）」など9アイテムがラインナップされている。

「ちいかわレストラン なかよしペアプレート」

価格：2,200円

「ちいかわレストラン うまカレー皿」

価格：3,080円

「ちいかわレストラン 温泉ドリンクグラス」

価格：1,320円

「ちいかわレストラン お冷グラス」

価格：1,100円

「ちいかわレストラン レイヤーアクリルスタンド（全3種）」

価格：各770円

「ちいかわレストラン スマホに貼れるサイズのステッカー（全3種）」

価格：各330円

「ちいかわレストラン　スマホに貼れるサイズのプチクリアステッカー3枚セット（HOTなおかお）」

価格：440円

「ちいかわレストラン スクエアマグネット（全2種）」

価格：各550円

「ちいかわレストラン クリアファイル（全4種）」

価格：各385円

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