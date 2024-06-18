「ちいかわレストラン」シリーズより新商品が6月19日11時よりちいかわマーケットで発売なかよしペアプレートやうまカレー皿、アクリルスタンドなど全9アイテム
6月19日11時～発売予定
価格：330円～
「ちいかわレストラン なかよしペアプレート」
「ちいかわ」の公式グッズショップ「ちいかわマーケット」にて、「ちいかわレストラン」シリーズより新商品が6月19日11時から発売される。価格は330円から。
新商品には、「なかよしペアプレート」や「うまカレー皿」、「レイヤーアクリルスタンド（全3種）」、「スマホに貼れるサイズのステッカー（全3種）」など9アイテムがラインナップされている。
「ちいかわレストラン なかよしペアプレート」
価格：2,200円
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) June 17, 2024
『#ちいかわレストラン なかよしペアプレート』
（#モモンガ と #古本屋）
2,200円(税込)
おともだち…?と
なかよく…?ごはん??????
ほふっ…と うンまくなる
にこいち ＆ おそろい プレート??#ちいかわマーケット にて
6/19(水)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/qsmT8lm1ZN
「ちいかわレストラン うまカレー皿」
価格：3,080円
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) June 17, 2024
『#ちいかわレストラン うまカレー皿』
3,080円(税込)
鬼に たちむかうとき
いっしょに頑張ってくれる カレー皿??
残さず キレイに食べれば
あせだく 達成感のうまみ??#ちいかわマーケット にて
6/19(水)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/az80naQ8ie
「ちいかわレストラン 温泉ドリンクグラス」
価格：1,320円
「ちいかわレストラン お冷グラス」
価格：1,100円
??新商品??#ちいかわレストラン- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) June 17, 2024
『温泉ドリンクグラス』 1,320円(税込)
『お冷グラス』 1,100円(税込)
コォォ・・・と 湯だつ?
＆
ゴクゴクゴクッと 手ばなせない
コップたち??#ちいかわマーケット にて
6/19(水)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/2kaIWxaDcx
「ちいかわレストラン レイヤーアクリルスタンド（全3種）」
価格：各770円
??新商品??#ちいかわレストラン- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) June 17, 2024
『温泉ドリンクグラス』 1,320円(税込)
『お冷グラス』 1,100円(税込)
コォォ・・・と 湯だつ?
＆
ゴクゴクゴクッと 手ばなせない
コップたち??#ちいかわマーケット にて
6/19(水)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/2kaIWxaDcx
「ちいかわレストラン スマホに貼れるサイズのステッカー（全3種）」
価格：各330円
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) June 17, 2024
『#ちいかわレストラン スマホに貼れるサイズのステッカー（全3種）』
各330円(税込)
ぺたッと 貼りたい
アツい 瞬間??
スマホや手帳が HOTにへんしん???#ちいかわマーケット にて
6/19(水)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/VM1FYVdpsS
「ちいかわレストラン スマホに貼れるサイズのプチクリアステッカー3枚セット（HOTなおかお）」
価格：440円
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) June 17, 2024
『#ちいかわレストラン
スマホに貼れるサイズのプチクリアステッカー3枚セット（HOTなおかお）』
440円(税込)
ノートや 小物いれに
ほかほか ぺたり?
アツアツの おかおが
ぷかりと浮かびます??#ちいかわマーケット にて
6/19(水)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/uD11lq1Ins
「ちいかわレストラン スクエアマグネット（全2種）」
価格：各550円
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) June 17, 2024
『#ちいかわレストラン スクエアマグネット（全2種）』
各550円(税込)
あしたの約束や
うまレシピの メモに??
大きなプリントも カチっと留められます??#ちいかわマーケット にて
6/19(水)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/mTnIcmsdG5
「ちいかわレストラン クリアファイル（全4種）」
価格：各385円
??新商品??- ちいかわマーケット公式 (@chiikawa_market) June 17, 2024
『#ちいかわレストラン クリアファイル（全4種）』
各385円(税込)
おもいで写真 や おともだちからの手紙、
うれしい給与明細や ピンチな書類??
いろいろプリント 整理整とん??????#ちいかわマーケット にて
6/19(水)11時発売??
??https://t.co/OFJjgU0gVl#ちいかわ pic.twitter.com/hySdoEVF0b
(C)nagano / chiikawa committee (C)Gray Parka Service