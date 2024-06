【誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう】会期:8月7日~8月19日まで会場:銀座三越 新館7階 催物会場

ワーナーブラザースジャパンは、体験型展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」を8月7日より銀座三越 新館7階 催物会場にて日本初開催する。6月18日より前売り券が発売。

本イベントでは2025年に85周年を迎える「トムとジェリー」をテーマにした展示会。会場ではトムとジェリーの関係性や個性的な仲

間たちにスポットを当てたユニークな視点での展示やフォトスポットなどが登場。また、は展覧会オリジナルアイテムを含むグッズの販売も実施する。

展覧会オリジナルアイテム(⼀例)

Tシャツ(綿100%/ホワイト・ブラック/S~L) 価格:各3,960円

スマホショルダーストラップ 価格:各1,760円

ぬいぐるみバッジセット 価格:1,760円

チョコクランチ缶 価格:1,458円

トートバッグ 価格:2,750円

タフィー ぬいぐるみ 価格:2,970円

マスコット 価格:2,750円

天使ジェリーマスコット/悪魔トムマスコット 価格:各2,640円

「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」チケット情報

・購入期間

前売券:6月18日10時~8月6日23時59分まで

当日券:8月7日10時~8月19日正午まで ※店頭販売は最終日午後5時30分までとなります。

・発売日:6月18日

・入場チケット料金

⼀般・大学生 :当日1,400円(前売1,100円)

小・中・⾼校生 :当日 600円(前売400円)

⼀般・大学生ペア :当日2,400円(前売2,000円)

エムアイカード会員様(当日券のみ) :一般・大学生当日 700円 小・中・⾼校生 400円

・ご購入方法

〈セブンチケット〉

セブンコード:106-404

セブンチケットWEBサイト予約:https://7ticket.jp/s/106404

〈ローソンチケット〉

Lコード:33007

ローソンインターネット予約:https://l-tike.com/tomandjerry/

(C)TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s24)