2025年に誕生から85周年を迎える「トムとジェリー」の体験型展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」の日本初開催が決定。東京・銀座三越で、8月7日から8月19日まで。本日より前売券の発売開始にあわせて、展覧会の内容&オリジナルアイテムが解禁となった。「トムとジェリー」は、ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが人気のアニメーションシリーズ。1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている。来年の誕生85周年に向けて、今年からさまざまな企画でアニバーサリーイヤーを盛り上げている。

「トムとジェリー展」もその一環。1940年の初公開作品から最新作まで、「トムとジェリー」の歴史や概要を紹介。誕生から変わらずに描かれてきたトムとジェリーの何気なくも楽しい日々には“日常を笑いに変えるヒント”が隠れている。本展では、トムとジェリーの関係性や個性的な仲間たちにスポットを当てたユニークな視点での展示のほか、フォトスポットなどを通してトムとジェリーの日常を楽しむことができる。さらに、会場では展覧会オリジナルアイテムを含む多数のグッズも販売する。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)