【「オクトパストラベラーII」PS5パッケージ版】発売日:2023年2月24日標準価格:7,800円セール価格:5,636円

Amazonは、スクウェア・エニックスから発売中のRPG「オクトパストラベラーII」のプレイステーション 5パッケージ版を特別価格で販売している。セール価格は、標準価格から28%オフの5,636円。

「オクトパストラベラーII」は、2018年に発売された「オクトパストラベラー」シリーズの新作。主人公となる旅人たち8人の物語が、新たなる大地ソリスティアで紡がれていく。本商品は、そのPS5パッケージ版。ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」のグラフィックスを特徴とし、昼と夜で町や人々の様子が様変わりするなど、前作のゲームシステムをベースにしつつ、さらなる進化を遂げている。

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.