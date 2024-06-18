「トランスフォーマー ビースト覚醒 BV-02 ボイジャークラス オプティマスプライマル」がAmazonにて60％OFFで販売中
【トランスフォーマー ビースト覚醒 BV-02 ボイジャークラス オプティマスプライマル】
発売日：2023年6月24日
参考価格：6,050円
セール価格：2,427円
発売日：2023年6月24日
参考価格：6,050円
セール価格：2,427円
Amazonは、タカラトミーから発売中のフィギュア「トランスフォーマー ビースト覚醒 BV-02 ボイジャークラス オプティマスプライマル」を参考価格から60％オフの2,427円で販売している。
本商品は、ハリウッドムービー第7弾「トランスフォーマー/ビースト覚醒」のキャラクター達を立体化する玩具シリーズより発売されたもの。オプティマスプライマルがビーストからリアルなトランスフォーマーフィギュアに変形し、多彩なアクションや可動ができる。
【セット内容】オプティマスプライマル本体(1),武器（剣）(2),取扱説明書(1)
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