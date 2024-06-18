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気象台は、午前9時16分に、大雨警報（土砂災害）を田辺市田辺、上富田町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】和歌山県・田辺市田辺、上富田町に発表

南部では、18日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。北部では、18日昼前まで低い土地の浸水に、18日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■和歌山市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日昼前に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■海南市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日昼前に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■橋本市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日昼前に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■御坊市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日昼前に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■田辺市田辺
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm

■九度山町
□洪水警報
　18日昼過ぎにかけて警戒

■美浜町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日昼前に警戒
　1時間最大雨量　60mm

■上富田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm