【大雨警報】和歌山県・田辺市田辺、上富田町に発表
気象台は、午前9時16分に、大雨警報（土砂災害）を田辺市田辺、上富田町に発表しました。
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南部では、18日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。北部では、18日昼前まで低い土地の浸水に、18日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■和歌山市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日昼前に警戒
1時間最大雨量 60mm
■海南市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日昼前に警戒
1時間最大雨量 60mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日昼前に警戒
1時間最大雨量 60mm
■御坊市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日昼前に警戒
1時間最大雨量 60mm
■田辺市田辺
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
■九度山町
□洪水警報
18日昼過ぎにかけて警戒
■美浜町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日昼前に警戒
1時間最大雨量 60mm
■上富田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日昼過ぎにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm