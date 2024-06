『イエロージャケッツ』クリスティーナ・リッチ、臓器を売りさばいていた葬儀場事件を描く新作ドラマに主演

『イエロージャケッツ』や『ウェンズデー』などの人気ドラマで活躍中のクリスティーナ・リッチが、米国で臓器を売りさばいていた衝撃の葬儀場事件を描く新作ドラマ『Chop Shop(原題)』で、主人公の一人を演じることが明らかとなった。米Deadlineが演じている。

『Chop Shop』は、ジャーナリストのキャシー・ブレイドヒルによる同著を下敷きに、1980年代にロサンゼルスで実際に起きた、ラム葬儀場が臓器を売りさばいていた衝撃的な事件を描く。

クリスティーナは、ブレイドヒルをモデルにしたジャーナリスト役を演じ、サム葬儀場で犯罪に手を染めていたデヴィッド・スコンス役には、『レギオン』や『真夜中のミサ』、『マンハント 〜リンカーン暗殺犯を追え〜』などへの出演で知られるハミッシュ・リンクレイターがキャスティングされている。

EXCLUSIVE: Christina Ricci & Hamish Linklater To Star In True Crime Series 'Chop Shop' Set Against Funeral Business In 1980s San Fernando Valley https://t.co/eK5XQVnkB8

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 13, 2024