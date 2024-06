(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』の日本公開日が、2024年7月26日(金)の全米公開に先駆け世界最速となる7月24日(水)となることが決定した。あわせて公開を待ち望むファンへ向けて、デッドプール役日本版声優である加瀬康之ボイスで、公開日の2日前倒しを伝えるサプライズ映像も到着した。

特別映像では、「Red and Yellow」というデッドプール&ウルヴァリンのカラーを象徴するフレーズを載せ、初っ端からブチ上がる軽快なサウンドが響き渡る。一見相性の合わなそうなデッドプールとウルヴァリンが、時々皮肉を言い合い喧嘩(?)をしながらも、未知なる敵に立ち向かい共闘する過激なバトルアクションが見どころだ。

マーベルの人気キャラクターで体の大きさを自由に操るアントマンらしき巨大なヘルメットを模した基地が開くと、中から頭蓋骨のようなものが映し出される。「やっとポール・ラッドが老けたな」と見た目が20年前と変わらないことで有名なアントマン役のポール・ラッドをイジるセリフも、数々の小ネタが仕掛けられている「デッドプール」シリーズならでは。

特に話題となっているのは、30秒辺りに映り込む赤いコスチュームの脚の姿。全貌は映っていないが、デッドプールとは異なる女性的な脚のシルエットから、マーベル・コミックに登場する人気キャラクター、女性版デッドプールの“レディ・デッドプール“ではないか?とファンの間で盛り上がりを見せている。

さらに、その役を演じている人物の有力候補が、日本でも絶大な人気を誇る世界の歌姫テイラー・スウィフトと、デッドプール演じるライアン・レイノルズの妻である俳優のブレイク・ライヴリーの2人。『デッドプール』シリーズは豪華なカメオ出演で有名だが、特にテイラーは以前からマーベル作品に出演することが噂されていた。ライアンとも交流があるテイラーが、ついに満を持して本作でマーベル作品デビューなるか。

また、予告内で赤いコスチュームを身につけデッドプールの顔を舐めている犬・通称ドッグプールは、実は「イギリスで最もブサイクな犬」賞を受賞した犬のペギーであり、本作で映画デビューを果たしたことでも話題だ。様々なデッドプールが登場する可能性が高まった、サプライズ満載の特別映像となっている。



“混ぜるな危険”なR指定ヒーローの2人が暴れまわる、この夏いちばん過激で笑えるアクション・エンターテイメント超大作『デッドプール&ウルヴァリン』。彼らの織りなす熱きバトルを、世界最速公開となる劇場で堪能せよ。

『デッドプール&ウルヴァリン』は、7月24日(水)世界最速公開。

The post first appeared on .