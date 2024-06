ツヤツヤ肌が眩しい…ZEROBASEONEソン・ハンビン、夏のオールホワイトコーデで爽やかさ全開！【PHOTO】

ボーイズグループZEROBASEONE(ZB1)のリーダー、ソン・ハンビンが夏を感じさせた。

【写真】ソン・ハンビンの“カリスマオーラ”

ファッションマガジン『allure KOREA』は6月17日、ソン・ハンビンと共にした7月号のカバーカットを公開した。

写真のソン・ハンビンは、夏らしいオールホワイトコーディネートで登場。整った顔立ちと透明感溢れる艶めく肌が調和し、爽やかな魅力を発散している。

ソン・ハンビンは少年と成人の境界に立った姿を自然なポーズ表情で描きながら、現場スタッフの感嘆を誘ったという。

(写真=『allure KOREA』)ソン・ハンビン

なおソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは最近、3rdミニアルバム『You had me at HELLO』の活動を成功させた。ZEROBASEONEはデビューアルバムから3つのアルバムを連続で「ミリオンセラー」に上がった初のK-POPグループとして名前を上げている。

9月20〜22日には、ソウルを皮切りに世界8都市をめぐる初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」に突入する予定だ。

◇ZEROBASEONE(ZB1)とは?

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999:少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人と中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1=ZEROBASEONE」は、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。活動期間は2年6カ月を予定している。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビューした。