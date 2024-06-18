・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８０．３３ドル（＋１．８８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３２９．０ドル（－２０．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９３２．５セント（－７．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９１．５０セント（－２１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４３．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５７．７５セント（－２２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２９３．０７（－０．９６）

出所：MINKABU PRESS