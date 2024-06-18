１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．３３ドル（＋１．８８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２９．０ドル（－２０．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３２．５セント（－７．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９１．５０セント（－２１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５７．７５セント（－２２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．０７（－０．９６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．３３ドル（＋１．８８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３２９．０ドル（－２０．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９３２．５セント（－７．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９１．５０セント（－２１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４３．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５７．７５セント（－２２．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．０７（－０．９６）
出所：MINKABU PRESS