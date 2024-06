ハローキティ50周年を祝した大型ショッピングイベント『Hello Kitty 50th Anniversary Market』が開催! 7月2日(火)のジェイアール京都伊勢丹を皮切りに、全国の百貨店を巡回していく。さっそく詳細をチェックしよう!『ハローキティ』はサンリオの人気キャラクター。1974年にデザインが制作され、2024年で50周年を迎える。ファンによる人気投票「サンリオキャラクター大賞」では、史上初の12連覇を達成(1998年〜2009年)。2024年は5位にランクインし、今でも高い順位を保ち続けている。

このたび開催される『Hello Kitty 50th Anniversary Market』では、50周年アニバーサリーイヤーを記念してデザインされた商品を中心に展開。気になるマーケット限定商品は、ミニ缶、メッシュポーチ、トートバッグ、3連キーホルダー、ミニカードといった日常使いしやすい商品ばかり! 『横浜文明堂』『菱和園』とのコラボレーション商品も見逃せない。また、ハローキティ50周年をお祝いする会場装飾や、購入者特典の提供など、ショッピングをさらに盛り上げる企画も用意されている。『Hello Kitty 50th Anniversary Market』は、ジェイアール京都伊勢丹、ジェイアール名古屋タカシマヤ、大丸梅田店、銀座三越、東武百貨店 池袋本店、大丸札幌店、福岡三越、松坂屋静岡店と、全国を巡回していく。どうぞお見逃しなく!(C)'24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650985