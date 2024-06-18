１８日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１３：３０ 豪・中央銀行が政策金利発表

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・小売売上高

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・企業在庫

※日・閣議

※米・２０年物国債入札

※トルコ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：東京産<8070>

※東証グロース上場：インテグループ<192A>



出所：MINKABU PRESS