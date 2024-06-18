本日の予定【発言・イベント】
10:00 植田日銀総裁、半期に一度の議会証言「通貨及び金融の調節に関する報告書」説明
クックFRB理事、2024マーシャルフォーラム「米英戦略経済対話」出席
10:10 日銀国債買い入れオペ（1-3年、3-5年、5-10年、10-25年）
14:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見
19:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
21:00 チポローネECB理事、2024欧州金融総合会議出席
22:30 デギンドスECB副総裁、講演
23:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済とFedについて講演（質疑応答あり）
19日0:00 クノット・オランダ中銀総裁、議会証言
0:40 コリンズ・ボストン連銀総裁、イベント講演
1:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融経済賞授賞式出席
2:00 ローガン・ダラス連銀総裁、質疑応答
クーグラーFRB理事、ピーターソン国際経済研究所で経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:20 ムサレム・セントルイス連銀新総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）※投票権持つのは2025年
3:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、2024マーシャルフォーラム参加
6:00 コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、イベント「インフレ：2%回帰への道」講演
プーチン露大統領、北朝鮮を訪問（19日まで）
※予定は変更することがあります
クックFRB理事、2024マーシャルフォーラム「米英戦略経済対話」出席
10:10 日銀国債買い入れオペ（1-3年、3-5年、5-10年、10-25年）
14:30 ブロック豪中銀総裁、記者会見
19:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、講演
21:00 チポローネECB理事、2024欧州金融総合会議出席
22:30 デギンドスECB副総裁、講演
23:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済とFedについて講演（質疑応答あり）
19日0:00 クノット・オランダ中銀総裁、議会証言
0:40 コリンズ・ボストン連銀総裁、イベント講演
1:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融経済賞授賞式出席
2:00 ローガン・ダラス連銀総裁、質疑応答
クーグラーFRB理事、ピーターソン国際経済研究所で経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
2:20 ムサレム・セントルイス連銀新総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）※投票権持つのは2025年
3:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、2024マーシャルフォーラム参加
6:00 コンウェイNZ中銀チーフエコノミスト、イベント「インフレ：2%回帰への道」講演
プーチン露大統領、北朝鮮を訪問（19日まで）
※予定は変更することがあります