オーストリアvsフランス 試合記録
【EURO2024グループリーグ第1節】(エスプリ・アリーナ)
オーストリア 0-1(前半0-1)フランス
<得点者>
[フ]オウンゴール(38分)
<警告>
[オ]マキシミリアン・ベーバー(16分)、フィリップ・エムウェネ(34分)、クリストフ・バウムガルトナー(80分)、コンラッド・ライマー(84分)、ケヴィン ダンソ(90分+3)
[フ]ウスマン・デンベレ(56分)、キリアン・ムバッペ(90分)
観衆:46,425人
└フランスがオーストリアとのEURO初戦を制す! 先制OG誘発のムバッペが流血するアクシデントも
オーストリア 0-1(前半0-1)フランス
<得点者>
[フ]オウンゴール(38分)
<警告>
[オ]マキシミリアン・ベーバー(16分)、フィリップ・エムウェネ(34分)、クリストフ・バウムガルトナー(80分)、コンラッド・ライマー(84分)、ケヴィン ダンソ(90分+3)
[フ]ウスマン・デンベレ(56分)、キリアン・ムバッペ(90分)
観衆:46,425人
└フランスがオーストリアとのEURO初戦を制す! 先制OG誘発のムバッペが流血するアクシデントも