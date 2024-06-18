【EURO2024グループリーグ第1節】(エスプリ・アリーナ)

オーストリア 0-1(前半0-1)フランス

<得点者>

[フ]オウンゴール(38分)

<警告>

[オ]マキシミリアン・ベーバー(16分)、フィリップ・エムウェネ(34分)、クリストフ・バウムガルトナー(80分)、コンラッド・ライマー(84分)、ケヴィン ダンソ(90分+3)

[フ]ウスマン・デンベレ(56分)、キリアン・ムバッペ(90分)

観衆:46,425人

フランスがオーストリアとのEURO初戦を制す! 先制OG誘発のムバッペが流血するアクシデントも