　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円高の3万8430円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39608.46円　　ボリンジャーバンド3σ
39310.17円　　ボリンジャーバンド2σ
39011.89円　　ボリンジャーバンド1σ
38944.27円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38713.60円　　25日移動平均
38635.00円　　一目均衡表・転換線
38588.00円　　5日移動平均
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38430.00円　　18日夜間取引終値
38415.31円　　ボリンジャーバンド-1σ
38412.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38117.03円　　ボリンジャーバンド2σ
37818.74円　　ボリンジャーバンド3σ
35655.50円　　200日移動平均
241.98円　　17日日経平均株価現物終値


株探ニュース