日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比430円高の3万8430円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39608.46円 ボリンジャーバンド3σ
39310.17円 ボリンジャーバンド2σ
39011.89円 ボリンジャーバンド1σ
38944.27円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38713.60円 25日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38588.00円 5日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38430.00円 18日夜間取引終値
38415.31円 ボリンジャーバンド-1σ
38412.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38117.03円 ボリンジャーバンド2σ
37818.74円 ボリンジャーバンド3σ
35655.50円 200日移動平均
241.98円 17日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39608.46円 ボリンジャーバンド3σ
39310.17円 ボリンジャーバンド2σ
39011.89円 ボリンジャーバンド1σ
38944.27円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38713.60円 25日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38588.00円 5日移動平均
38535.00円 一目均衡表・基準線
38430.00円 18日夜間取引終値
38415.31円 ボリンジャーバンド-1σ
38412.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38117.03円 ボリンジャーバンド2σ
37818.74円 ボリンジャーバンド3σ
35655.50円 200日移動平均
241.98円 17日日経平均株価現物終値
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