¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ÛÃæ¹ñ¶¥±Ë23Áª¼ê¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°àÌµºáá¡¡³Æ¶¥µ»¤«¤éÊ®½Ð¤¹¤ëÉÔËþ¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç£´£°Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬à¸øÊ¿¤ÊÀï¤¤á¤Ï¤â¤Ï¤äÌ´Êª¸ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£À¤³¦È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡´Ø¡Ê£×£Á£Ä£Á¡Ë¤Ï£´·î¡¢£²£°£²£±Ç¯½éÆ¬¤ËÃæ¹ñ¤Î¶¥±Ë£²£³Áª¼ê¤¬¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤ë¤â¡¢¸¡ÂÎ¤Î±øÀ÷¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤ò²¼¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸øÉ½¡£Åö³ºÁª¼ê¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ê¤É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸Î°Õ¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤¬½Ð¤¿¤é½èÊ¬ÂÐ¾Ý¡£³¤³°¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÀÝ¼è¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤ò¼õ¤±¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¶¥±Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ï£Â¤Ï¡ÖÌô·Ï¤ò°û¤à¤È¤¤ÏÉ¬¤º°å¼Ô¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«Ê¹¤¤¤Æ¤«¤é½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¥·¥Ó¥¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ï¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¤ÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸ý¤«¤éÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ä¡¢Ãí¼Í¤Ï³Î¼Â¤ËÂÎ¤ËÈ¿±þ¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¤Î¶¥µ»´Ø·¸¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«²ò¤À¡£Î¦¾å¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Ï£Ç¤Ï¡ÖÁª¼ê¸Ä¡¹¤Ç¸ý¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤äÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¶¥µ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥±¡¼¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¡¦µ¬Â§¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç£×£Á£Ä£Á¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¡ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·½Å¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø±øÀ÷¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£¤â¤·ËÜÅö¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÉÍýÊýË¡¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡£×£Á£Ä£Á¤ÏÆüº¢¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÁª¼ê¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÅ°ÄìÅª¤Ë½¸¤á¤ëÁÈ¿¥¡£º£²ó¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Ìµ¼Â¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤Î¶»Ãæ¤âÊ£»¨¤À¡£¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë£·¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ç¥Ã¥¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ã£Â£Ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Êµ¿ÏÇ¤Î¤¢¤ë¡Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¶¥¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡£´Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÁª¼ê¤¬ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÉñÂæ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ìô¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Ç®¤¤Àï¤¤¤¬ËÜÍè¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¸ÞÎØÃ´Åö¡¦ÃæÀ¾¿òÂÀ¡Ë