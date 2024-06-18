日本野球機構(NPB)は17日、7月23日、24日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第20回中間発表を行いました。

パ・リーグでの得票数トップは万波中正選手。12球団でもトップとなる98万4600票を獲得し100万票まで目前に迫っています。

他にもDH部門では日本ハムのレイエス選手が3位にランクイン。田宮裕涼選手は80万票超え、田中正義選手、マルティネス選手、郡司裕也選手は70万票超えと日本ハムが人気を独占しています。

▽以下、各部門の上位選手(6月17日時点)

【先発投手】

1位 山崎福也(日本ハム) 541,385票

2位 佐々木朗希(ロッテ) 257,342票

3位 宮城大弥(オリックス) 207,314票

【中継投手】

1位 河野竜生(日本ハム) 585,439票

2位 松本裕樹(ソフトバンク) 241,117票

3位 マチャド(オリックス) 237,792票

【抑え投手】

1位 田中正義(日本ハム) 765,814票

2位 則本昂大(楽天) 323,274票

3位 オスナ(ソフトバンク) 231,663票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム) 802,657票

2位 森友哉(オリックス) 328,670票

3位 甲斐拓也(ソフトバンク) 272,671票

【1塁手】

1位 マルティネス(日本ハム) 721,517票

2位 山川穂高(ソフトバンク) 338,846票

3位 ソト(ロッテ)295,358票

【2塁手】

1位 上川畑大悟(日本ハム) 500,007票

2位 外崎修汰(西武) 361,724票

3位 牧原大成(ソフトバンク) 273,558票

【3塁手】

1位 郡司裕也(日本ハム) 758,820票

2位 宗佑磨(オリックス) 348,828票

3位 栗原陵矢(ソフトバンク) 286,281票

【遊撃手】

1位 水野達稀(日本ハム) 497,702票

2位 紅林弘太郎(オリックス) 414,389票

3位 源田壮亮(西武) 403,211票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム) 984,600票

2位 近藤健介(ソフトバンク) 660,847票

3位 柳田悠岐(ソフトバンク) 616,792票

4位 松本剛(日本ハム) 571,904票

5位 周東佑京(ソフトバンク) 406,353票

【DH】1位 中村剛也(西武) 463,643票2位 ポランコ(ロッテ) 295,685票3位 レイエス(日本ハム) 269,976票