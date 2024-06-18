°ú¤ÅÏ¤·Ä¾Á°¤Î¹ñÎ©»Ô¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡È²òÂÎÅ±µî¡ÉÁûÆ°¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬ÏÃÂê¤ÎÅìµþÅÔÆâ¤Ç6·î½é½Ü¡¢À¤´Ö¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦¹ñÎ©»Ô¤Ë¤¢¤ë7·î°úÅÏ¤·Í½Äê¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹ØÆþ¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²òÂÎÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÏÃ¤¬³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡ÛÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²òÂÎ¤òÃÎ¤é¤»¤ëÄ¥¤ê»æ
¡¡»ö¶È¼Ô¤ÏÂç¼êÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡£Æ±¼Ò¤Ï6·î11Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢Åö³º¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÙ»Î»³¤ÎÄ¯Ë¾¤Ê¤É¼þÊÕ¤Î·Ê´Ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÃæ»ß¡¢·úÊª¤ò²òÂÎÅ±µî¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤«゙²òÂÎ¤¹¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥á¥¾¥ó¹ñÎ©ÉÙ»Î¸«ÄÌ¤ê¡×¤È¸À¤¤¡¢JR¹ñÎ©±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë½êºß¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ464.42Ö¡ÊÌó140.48ÄÚ¡Ë¡¢·úÊª±ä¾²ÌÌÀÑ1651.65Ö¡ÊÌó499.6ÄÚ¡Ë¡¢ÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô18¸Í¤ÎÈæ³ÓÅªµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£·×²èÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢·úÊª¼«ÂÎ¤Ï½×¹©¤·¤Æ¤¤¤Æ7·î¤Î°úÅÏ¤·¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤Æ¤Î²òÂÎÅ±µî¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤È¤â¤ËÀ¤´Ö¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢º£°ìÅÙÎäÀÅ¤Ëº£²ó¤Î»öÂÖ¤ÈËÜ·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤ÈÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹
¡¡Âè°ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ê1¡Ë»ö¶È¼Ô¤ÎÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤À¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦Æâ¤Ç¤âÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î°ìÃ×¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¼Â¤Ï¹ñÎ©»Ô¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯¤¬¡ÖÈó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤Å¤é¤¤ÃÏ°è¡×¤È¤·¤Æ¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ê³¹¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢2000Ç¯Âå½é¤á¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÎÂç³ØÄÌ¤ê±è¤¤¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¹â¤µ44m¡¢14³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢20m¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¡Ê7³¬¤«¤é14³¬ÉôÊ¬¡Ë¤òÅ±µî¤»¤è¤È¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ºÛÈ½¤ÏË¡Îá¤ËÂ§¤Ã¤Æ·úÀß¤·¤¿»ö¶È¼ÔÂ¦¤Î¾¡ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿·úÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÉô¤ò²õ¤»¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¶¯°ú¤Ê½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ë¹ñÎ©»Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤âË¡Îá¤ËÂ§¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ê¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢³«È¯¿½ÀÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ÔÀ¯¤«¤é¤âµö²Ä¤µ¤ì¡¢Å¬Àµ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿·úÊª¤¬¡ÖÇÛÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç²òÂÎÅ±µî¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤ß¤Æ¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î±ÑÃÇ¤Ê¤É¤È¾Þ»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÀµÄ¾°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
»ö¶È¼ÔÂ¦¤ÎÉé¤¦Â»¼º¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¼ÂºÝ¤Ë»ö¶È¼ÔÂ¦¤ÎÉé¤¦Â»¼º¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£¼èÆÀ¤·¤¿ÅÚÃÏ¤ÏÌó140ÄÚ¡£¼þÊÕ¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á¤ÇÄÚÅö¤¿¤ê150Ëü±ßÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºòº£¤Î¼è°ú´Ä¶¤ò²ÃÌ£¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¼èÆÀ²Á³Ê¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í1.5ÇÜ¤Î225Ëü±ß¤È¤¹¤ë¡£ÅÚÃÏÂå¤À¤±¤Ç3²¯1500Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£·úÊª·úÀßÈñ¤Ï¹âÆ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬ÄÚÅö¤¿¤ê·úÀßÈñ¤ò140Ëü±ß¤È¤·¤Æ±ä¾²ÌÌÀÑÌó500ÄÚ¤À¤«¤é·úÊªÂå¤Ï7²¯±ß¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤ËÅÚÃÏ¼èÆÀ´ØÏ¢ÈñÍÑ¡¢·úÊª·úÀß´ØÏ¢ÈñÍÑ¡¢¹¹ðÀëÅÁÈñ¡¢ËÜÉô·ÐÈñ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤À¤¬Á´ÂÎÈñÍÑ¤Ï13²¯±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£18¸Í¤ÎÊ¬¾ù²Á³Ê¤Ï7200Ëü±ß¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ¿¶Ñ8000Ëü±ß¤È¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤Ï14²¯4000Ëü±ß¡£¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬¾ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤ª¤à¤Í1²¯±ß¶¯¤ÎÍø±×¤ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤³¤Î·úÊª¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Î²òÂÎÈñ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢ÈñÍÑ¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÄÚÅö¤¿¤ê15Ëü±ß¤È¤·¤Æ7500Ëü±ß¡£ÇäÇã·ÀÌó¤ò¤·¤¿½»¸Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÌó¶â¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£Âð·ú¶ÈË¡¾å¤ÏÇä¼çÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ë·ÀÌó²ò½ü¤Ç¤ÏÇã¼ç¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿¼êÉÕ¶â¤ÎÇÜ³ÛÁêÅö¡Ê¼êÉÕÇÜÊÖ¤·¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¼êÉÕ¶â¤òÇäÇã²Á³Ê¤Î1³ä¤È¤·¤Æ1½»¸Í1600Ëü±ß¡Ê800Ëü±ß¡ß2¡Ë¡£º£²ó¤Ï°úÅÏ¤·Ä¾Á°¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£Çã¼ç¤ÎÃæ¤Ë¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤¿½»¸Í¤ò¤¹¤Ç¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¼ÂÂ»¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÊä½þ¶â¤ò²Ã»»¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤À¤¬¸ÍÅö¤¿¤ê500Ëü±ß¤òÊä½þ¤¹¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð1½»¸Í¤¢¤¿¤ê2100Ëü±ß¡£18¸Í¤Î·ÀÌóÎ¨¤ò7³ä¤È¤·¤Æ13¸Í¤¬·ÀÌóºÑ¤ß¤È¤¹¤ë¤ÈÊä½þ³Û¤Ï2²¯7300Ëü±ß¡£
³ô¼ç¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢Æ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÂ»¼º³Û¤Î¹ç·×¤ÏÉ½ÌÌ¾å¤Ç·×»»¤·¤¿¤À¤±¤Ç·úÊª¤Î½üµÑÂ»¤òÂ¤·¹ç¤ï¤»¤Æ19²¯±ßÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÀÑ¿å¤ÏÂç¼ê¤À¤«¤é¡¢ÂëÍÈ¤À¡×¤Ê¤É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï2017Ç¯¡¢ÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¤¢¤ë600ÄÚ¤Î³«È¯ÍÑÃÏ¤Î¼èÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÌÌ»Õ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ63²¯±ß¤òº¾¼è¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤âÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¡£¡Ö·ú¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¡©¡¡¤¿¤·¤«¤ËÉÙ»Î»³¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡£²õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤¯¤Ê¤¯¤È¤âÆ±¼Ò¤Î³ô¼ç¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¤Þ¤µ¤ËÆ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ï4·î²¼½Ü¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Þ¤Ç¤Ë³ô¼ç¤ÏËº¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤É¤È¹â¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ï³«È¯¼êÂ³¤¤â·úÊª·úÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤¾å¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ú¤ÅÏ¤¹¤è¤ê¤â²òÂÎÅ±µî¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´ª¤°¤ë¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£
¹ÔÀ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿²¼ª¤Ë¿å¡×¤Î»öÂÖ
¡¡¼¡¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ê2¡Ë¹ÔÀ¯¤È¡Ê3¡Ë½»Ì±¤À¡£¹ÔÀ¯¤«¤é¤ß¤Æ¤â²òÂÎÅ±µî¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿²¼ª¤Ë¿å¡×¤Î»öÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤¿¤«¤â¹ÔÀ¯¤ÎÉÔºî°Ù¤Ç¶¯¹Å¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤ò½½Ê¬¤ËÀâÆÀ¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ²òÂÎÅ±µî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£¹ñÎ©»Ô¤Ï³«È¯¤òÈÝ¤È¤¹¤ë¤É¤¦¤Ë¤âÌÌÅÝ¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜ·ï¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿»ÔµÄ²ñ¤Ç¤â±Ê¸«ÍýÉ×»ÔÄ¹¤ÎÅúÊÛ¤Ï¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¸«¤¨¤¿¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë°ä´¸¡×¡Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¸·½Å¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Þ¤ë¤Ç²Ð¤ÎÊ´¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËËÜ·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ä¤Î¼þÊÕ¤Î¤¢¤ëÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤Û¡¼¤é¡£¤À¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤í¡£¹ñÎ©¤Ê¤ó¤«¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·ú¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤¡£¹ÔÀ¯¤¬°ìÉô¤Î½»Ì±¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼¤Ð¤«¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÓâ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç»Ò¶¡¤Î·ö²Þ¤ÎÅ¿Ëö
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¥ë¡¼¥ë¤É¤ª¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¹ñÎ©»ÔÆâ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â³«È¯¹Ô°Ù¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹ñÊ¬»û¤äÎ©Àî¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Î¾±Ø¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÎ¾Êý¤ÎÌ¾¤«¤é°ì»ú¤º¤Ä¤ò¼è¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤¿¤ä¤ä°ÂÄ¾¤Ë¤ß¤¨¤ëÌ¾Á°¤Î³¹¡Ö¹ñÎ©¡×¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤êÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¾òÎã¤ò²þÀµ¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë³«È¯¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Û£Ëæ¤ÇµÚ¤Ó¹ø¤Î¹ÔÀ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ½»Ì±¤âº£²ó¤Î»öÂÖ¤Ï¡ÖÈ·¤ËÆ¦Å´Ë¤¡×¤À¡£¤¿¤·¤«¤Ë·Ê´Ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÍý¶þ¤¬¤¢¤ë¡£ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤À¤±¤ËÂ§¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¸ÄÊÌ¤ÎÅÔ¹ç¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ë¼Â¾ð¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¨Ä´¤·¤Æ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç»Ò¶¡¤Î·ö²Þ¤ÎÅ¿Ëö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡£¤ä¤é¤Í¤¨¤è¡£¤ä¤á¤¿¤ä¤á¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤òÊü¤ê½Ð¤·¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¡£¤¹¤ë¤È¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ò¤É¤¤¤³¤È¸À¤¦¤«¤é¤À¡£¤¤¤¸¤á¤¿¤ó¤À¤í¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹Åù¤Î±ÇÁü¤«¤é±®¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ì¤Æ¤Ë¤Ï½»Ì±¤ÎÃæ¤Ë»ö¶È¼Ô¤Î¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤»ö°Æ¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¶¼¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯²òÂÎÅ±µî¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦²±Â¬¤Þ¤Ç¤¬½Ð¤ë»ÏËö¤À¡£
¹ñÎ©»Ô¤Ï¡Ö½»¤ß¤Å¤é¤¤³¹¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¡©
¡¡ºÇ¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡Ê4¡Ë°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤À¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹ñÎ©»Ô¤Ï¡Ö½»¤ß¤Å¤é¤¤³¹¡×¤À¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£È¿ÂÐ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ÆÍè¤¿¤é¡¢¶á½ê¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ç°¤À¡£²¾¤Ë¾Íè¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬»ÔÆâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿±½¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÃ¯¤â¿©»Ø¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹³¹¤Ï¡¢¿Í¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¤¹¤¹¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿°É¾¤¬¤¿¤Ä¤Î¤â¤º¤¤¤Ö¤óÌÂÏÇ¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡ÊÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡Ö·Ê´Ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¤¢¤ë¼ï¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÍÑ¤ÊÂÐÎ©¤Ç¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃ¯¤âÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢ÍøÆÀ¤â¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡¢¤ªÁÆËö¤Ê¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊËÒÌî ÃÎ¹°¡Ë