『ファミリーマート・今週の新商品情報』全7種類のアジアングルメ開催！『ガパオライスおむすび』や『2種のキンパ』ほか
『ファミリーマート・今週の新商品情報』2024年6月17日付のプレスリリースから、気になった商品情報をピックアップしてお届け！
おにぎり『ガパオライスおむすび』 168円
タイの人気料理「ガパオライス」のおむすび。鶏肉を、ナンプラーやオイスターソース、ホーリーバジル、バジルピューレを使用して炒め、独特の香りと、ピリ辛な味わいに仕立てたとのこと。お肉の下の卵黄ソースで、味わいの変化が楽しめる。
■販売地域 全国
お寿司『2種のキンパ』 498円
韓国料理で定番のキンパ。プルコギ巻と野菜ナムル巻の2種類入り。
■販売地域 全国
※一部地域で仕様が異なる
スープ『あっさり味の鶏だしスープ 鶏肉のフォー』 550円
ベトナムのソウルフード鶏肉のフォー。日本でも人気の米粉麺を使用し、鶏ガラベースのスープに魚醤を加えたスープ。
■販売地域 全国
※沖縄県を除く
麺類『タイ焼そば（パッタイ）』 538円
タイのご当地人気メニュー。米粉麺を鶏だし、オイスターソースなどで炒め、ナンプラーの風味を加えた味わい。海老、レモン、アーモンド、ねぎ、小エビ炒め、玉子そぼろなどをトッピングし彩り豊かに仕上げた一品。
■販売地域 全国
※沖縄県を除く
パン『鶏焼肉のバインミー』398 円
ナンプラーを使用したチキンに、大根と人参のなますを合わせたトッピングのパクチーが特徴のバインミー。
■販売地域 関東
スイーツ『くりーむ抹茶パフェ』 320円
随所に抹茶を散りばめた、抹茶パフェ。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
スイーツ『こく生プリン』 172円
生クリームを混ぜ込んだカスタードプリン。
［ファミリーマート限定］
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
スイーツ『香ばしアーモンドクッキーサンド』 268円
フロランタン生地とアーモンドクッキーでアーモンドクリームをサンドした一品。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ドーナツ『瀬戸内レモンのドーナツ』 149円
生地の表面にレモン風味の糖をかけ、生地の中にはレモンピールを入れたドーナツ。
■販売地域 全国
※西日本エリアでは6月25日発売
スイーツ『コロネクッキー』 76円
昨年好評だったストロー代わりに一定時間お飲物を楽しめるストロータイプのクッキー。飲み物を楽しんだ後はクッキーとして食べられる一品。
■販売地域
北海道、東北（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）、北関東（栃木県、群馬県、茨城県）、新潟県
ドリンク『Afternoon Tea監修 ティーラテ 砂糖不使用』 180円
紅茶専門店のAfternoonTea監修のティーラテ。砂糖不使用。生乳を使用し、後味がすっきりとする味わいに仕上げましたとのこと。
■販売地域
北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
※価格はすべて税込価格です