「くら寿司」は、歌い手・Adoさんとコラボレーションを実現!

くら寿司オリジナルテーマソング「きっとコースター」がついに完成し、Adoさんの公式YouTubeチャンネルでプロモーションビデオが公開されました。

また、6月21日(金)から全国のくら寿司でAdoさんとのコラボレーションキャンペーンが開催されます。

Ado×くら寿司コラボレーションキャンペーン

くら寿司のテーマソング『きっとコースター』

タイトル:きっとコースター

作詞:No-Image

作曲・編曲:潟村拓哉

歌:Ado

積極的な海外展開を推し進めるくら寿司と、日本だけでなく海外でも圧倒的な人気を誇るAdoさんとのコラボレーション企画の1つとして、3月末より、くら寿司のオリジナルテーマソングの制作がスタート!

歌詞や楽曲は一般公募し、3月27日(水)~4月28日(日)の約1か月間「Adoが歌う!みんなでつくる!くら寿司テーマソング」と題して、歌詞や楽曲を一般公募したところで400件もの応募がありました。

その中から選ばれた楽曲をAdoさんが歌唱し、オリジナルソング「きっとコースター」が完成しました。

店内放送や公式YouTubeチャンネルで公開されています。

PVストーリー

くら寿司のテーマソングらしい軽快でポップなイントロに合わせORIHARAさん描き下ろしのAdoさんが登場。

ワクワク感と期待感を感じさせながら楽曲タイトルが映し出され曲がスタートします。

Adoさんの歌唱に合わせたリリックPVとして歌詞に合わせたファンタジーな世界観が次々と現れます。

背景の青い空間は日常や思いを表現し、赤い空間はくら寿司を象徴的に表現しました。

Adoさんコメント

私はくら寿司の大ファンでずっと通い詰めているので、今回のコラボレーションが実現してとても嬉しく思います。

今回は皆様からの公募で歌詞や楽曲を送っていただきました。

どの楽曲もくら寿司への情熱や愛をとても感じましたし、どれも素晴らしく選ぶのにとても悩みました。

選ばせていただいた楽曲「きっとコースター」は“日常の中にくら寿司がそばにいるよ”みたいなところが長く愛されるような感じもして、想いを込めて歌いました。

お寿司と一緒に、お茶と一緒に、たしなんでいただきたい楽曲です。

コラボメニューは、お寿司にも負けないようなデザートでこれを食べたらさらに満足していただけるんじゃないかというような本当においしいロールケーキと、見た目も味も楽しいソーダの2品になっていますので是非味わってください。

ビッくらポンも是非チャレンジしていただきたいです!

インスパイアソング

応募された楽曲は、くら寿司インスパイアソングとして、7月1日(月)よりSHOWBIZページにて公開予定です。

URL:https://show-biz.net/

Ado×くら寿司コラボレーションメニュー

※一部店舗では価格が異なります。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。

また6月21日(金)からは、コラボレーションキャンペーンとして、Adoさんをイメージした2種のメニューが登場☆

Adoロールケーキ

価格680円

オリジナルステッカー付(全4種)

※全4種のうち1種がランダムで届きます。種類はお選びいただけません。

販売期間:6月21日(金)~7月15日(月)※お持ち帰り不可

竹炭を使ったケーキ生地と、チョコレート、ブラックキャラメルソースの色合いでAdoさんの世界観を表現。

コクのある北海道産生乳を使用したホイップクリームをふわふわ生地で包んでいます。

トッピングにはチョコレート(サークルメッシュスイート)、ブラックキャラメルソース、バニラアイス、紫芋クリームを使用し、ほろ苦いブラックキャラメルソースや滑らかなアイスが見た目のボリューム感に反して軽やかな口当たりで、濃厚な紫芋クリームやロールケーキとの相性も抜群です。

Adoダークメロンソーダ

価格530円

ストローチャーム付(全1種)

販売期間:6月21日(金)~7月15日(月) ※お持ち帰り不可

暗い青色のメロンシロップと、水色のミルクソーダ味のアイスを使用したドリンク。

本格的なメロ ンの風味が味わえるメロンシロップを使用し、色と 味わいのギャップもお楽しみいただけます。

今回 のコラボのためにストローも黒色のものを用意。

細部まで Ado さんの世界観を表現しています。

“Adoのくらジオ”を店内で放送

第1回:6月21日(金)~7月15日(月)

第2回:7月16日(火)~8月8日(木)

第3回:8月9日(金)~9月5日(木)

第4回:9月6日(金)~10月3日(木)

第5回:10月4日(金)~放送予定

第6回:11月放送予定

第7回:12月放送予定

6月~12月の期間中、計7回にわたり、“Adoのくらジオ”がくら寿司の店内限定で放送されます。

番組では、テーマソングのほか、くら寿司でしか聴けないAdoさんの裏話やくら寿司愛トークなどの企画を楽しめます。

※放送時間は、11時30分~21時30分の間の毎時00分と30分、1回につき約10分程度です。(例)11:30、12:00・・・

※放送日程は変更になる場合がございます。

Ado×くら寿司オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込2,500円のお会計ごとに、Adoさんのイメージディレクターを務めるORIHARA氏による描きおろしイラストが描かれたオリジナルA3クリアポスターやA4クリアファイルがもらえるキャンペーンを、第1弾<6月21日(金)~>、第2弾<7月5日(金)~>の2回にわたり実施します。

加えて、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビ®ッくらポン!」にもオリジナルの景品が登場します。

Adoさんが描かれたイラストの背景にモチーフのバラを配した“アクリルチャーム”や、Adoさんのさまざまな表情が楽しめる“マスキングテープ”、全種類集めたくなる“缶バッジ”など、特別な景品が用意されています。

※お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、UberEats、Wolt、menuでのご注文は対象外)

【第1弾】A3クリアポスター

実施期間:6月21日(金)~無くなり次第終了<全4種>合計で先着40万名様限定

【第2弾】A4クリアファイル

実施期間:7月5日(金)~無くなり次第終了<全4種>合計で先着40万名様限定

「ビッくらポン!®」で当たる!Ado×くら寿司オリジナルグッズ

実施期間:6月21日(金)~7月15日(月)※無くなり次第終了

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を楽しめます。

【アクリルチャーム】<全4種>

" />

【マスキングテープ】<全4種>

" />

【缶バッジ】<全8種>

" />

「グローバル旗艦店原宿」「グローバル旗艦店なんばパークスサウス」限定で店内装飾を実施

実施期間:6月21日(金)~7月15日(月)

「グローバル旗艦店原宿」

「グローバル旗艦店なんばパークスサウス」の2店舗限定で、キャンペーン期間中、特別な店内装飾として、Adoさんのイラストがお客様をお出迎え。

フォトスポットとしてもたのしめます。

みんなで作り上げたテーマソングを聴きながら、期間限定メニューが楽しめ、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズがゲットできる「Ado×くら寿司コラボレーションキャンペーン」

6月21日から開催です。

