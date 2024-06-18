TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前5時43分に、大雨警報（土砂災害）を那覇市、糸満市、豊見城市に発表しました。また洪水警報を東村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・那覇市、糸満市、豊見城市に発表

沖縄本島地方では、18日夜遅くまで土砂災害に、18日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■那覇市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　18日朝

■名護市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■糸満市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　18日朝

■沖縄市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■豊見城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　18日朝

■うるま市
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■東村
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報【発表】
　18日夕方にかけて警戒

■今帰仁村
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■本部町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■恩納村
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■宜野座村
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■金武町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■読谷村
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■嘉手納町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒

■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
　18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
　18日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　18日明け方

□洪水警報
　18日夕方にかけて警戒