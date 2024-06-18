【大雨警報】沖縄県・沖縄市に発表
気象台は、午前5時24分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を沖縄市に発表しました。また洪水警報を大宜味村、宜野座村に発表しました。
沖縄本島地方では、18日夜遅くまで土砂災害に、18日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■名護市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
18日夕方にかけて警戒
■沖縄市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■うるま市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報【発表】
18日夕方にかけて警戒
■東村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
■今帰仁村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■本部町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■恩納村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■宜野座村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報【発表】
18日夕方にかけて警戒
■金武町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■読谷村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■嘉手納町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒