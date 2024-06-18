【洪水警報】沖縄県・沖縄市、国頭村、読谷村、嘉手納町に発表
気象台は、午前5時14分に、洪水警報を沖縄市、国頭村、読谷村、嘉手納町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を金武町、読谷村、嘉手納町に発表しました。
【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・沖縄市、国頭村、読谷村、嘉手納町に発表
本島北部、久米島では、18日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。沖縄本島地方では、18日夕方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■名護市
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
18日夕方にかけて警戒
■沖縄市
□洪水警報【発表】
18日夕方にかけて警戒
■うるま市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■国頭村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 18日朝
□洪水警報【発表】
18日夕方にかけて警戒
■大宜味村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 18日明け方
■東村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
■今帰仁村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■本部町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■恩納村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■宜野座村
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
■金武町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒
■読谷村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報【発表】
18日夕方にかけて警戒
■嘉手納町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報【発表】
18日夕方にかけて警戒
■久米島町
□大雨警報
・土砂災害
18日夜遅くにかけて警戒
・浸水
18日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 18日明け方
□洪水警報
18日夕方にかけて警戒