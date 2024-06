EURO2024(欧州選手権)で新たに適用範囲が広がった最新テクノロジーにより、 ベルギー代表 の劇的同点ゴールが無情にも取り消された。ベルギーは0-1で迎えたスロバキア戦の後半41分、ロングフィードに抜け出したFW ロイス・オペンダの折り返しからFWロメル・ルカクが左足でゴールに突き刺し、起死回生の同点弾が決まったかと思われた。ところが直後、VARが介入。オペンダがボールをコントロールした際、高く上がった手にボールが接触していたことが分かり、ハンドの反則でゴールは取り消された。

Adidas' "connected ball" technology just led to a Belgium goal being overturned in the final minutes due to a handball.



A sensor suspended inside the ball captures touches at a rate of 500 times per second.



It sealed Slovakia's 1-0 win over Belgium-the biggest upset in Euros… pic.twitter.com/x1AN62WyAR