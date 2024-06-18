À¾Éð¡¦¹ÃÈåÌî±û¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡¡7·îÃæ½Ü¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤ò»ëÌî¡¡4·î²¼½Ü¤Ë±¦Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡
¡¡À¾Éð¤Î¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢7·îÃæ½Ü¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¥×¥é¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£±¦Éª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç4·î24Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÄ´À°¡£6·î16Æü¤Ëºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤ÇÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤òÎ©¤¿¤»¤ÆÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÁá¤¯1·³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤³¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤³¤é¤¨¤Æ¡£²æËý¤·¤ÆÌµÍý¤»¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢8»î¹ç¤Ç1ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦63¡£4·î²¼½Ü¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¸å¤Ï5·î14Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£17Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï1²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤â¤Î¤ÎºÇÂ®148¥¥í¤ÈµåÂ®¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´µÉô¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤ª¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È¤Þ¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ê1·³¤Ë¡Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º¬ËÜ¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±ÉÍÜ´ÉÍý¤ä¿çÌ²¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤òÃæ¿´¤Ë²þÁ±ÅÀ¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Î¦¾å¥Ï¡¼¥É¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î½©ËÜ¿¿¸ã¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤«¤éÎÏ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÁö¤êÊý¤ò³Ø¤ó¤À¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÁö¤êÊý¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áö¤ë¤Ã¤ÆÁ´¿È±¿Æ°¤Ê¤Î¤ÇÂ®¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¡£±ü¿¼¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÅêµåÆ°ºî¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±¦Éª¤Î²óÉü¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢7·î¾å½Ü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î¼ÂÀï¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£1·³Éüµ¢¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµå±ãÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ë¤â±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÃË¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÀ³Ê¤ÇºÆ¤Ó¶ìÆñ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡£
¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë