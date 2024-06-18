ベルギーvsスロバキア 試合記録
【EURO2024グループリーグ第1節】(コメルツバンク・アレーナ)
ベルギー 0-1(前半0-1)スロバキア
<得点者>
[ス]I. Schranz(7分)
<警告>
[ベ]オレル・マンガラ(29分)、ユーリ・ティーレマンス(76分)、ドディ・ルケバキオ(85分)
[ス]I. Schranz(41分)
観衆:45,181人
├グループE波乱の船出!スロバキアがベルギー撃破!!後半ルカクが連続でゴールネット揺らすも悉く幻に
└EUROでルカクの同点弾阻んだ“謎の波形図”…その正体はアディダス製ボール内蔵の最新テクノロジー
ベルギー 0-1(前半0-1)スロバキア
<得点者>
[ス]I. Schranz(7分)
<警告>
[ベ]オレル・マンガラ(29分)、ユーリ・ティーレマンス(76分)、ドディ・ルケバキオ(85分)
[ス]I. Schranz(41分)
観衆:45,181人
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