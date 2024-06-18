【EURO2024グループリーグ第1節】(コメルツバンク・アレーナ)

ベルギー 0-1(前半0-1)スロバキア

<得点者>

[ス]I. Schranz(7分)

<警告>

[ベ]オレル・マンガラ(29分)、ユーリ・ティーレマンス(76分)、ドディ・ルケバキオ(85分)

[ス]I. Schranz(41分)

観衆:45,181人

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