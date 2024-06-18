オーストリアvsフランス スタメン発表
[6.17 EURO2024グループリーグ第1節](エスプリ・アリーナ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[オーストリア]
先発
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 マキシミリアン・ベーバー
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 16 フィリップ・エムウェネ
MF 6 ニコラス・ザイボルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 19 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 コンラッド・ライマー
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 1 ハインツ リンドナー
GK 12 N. Hedl
DF 3 G. Trauner
DF 14 L. Querfeld
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 21 フラビウス・ダニリウク
MF 8 A. Prass
MF 17 フロリアン・カインツ
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 22 M. Seidl
MF 23 パトリック・ビマー
MF 26 M. Grüll
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
FW 24 アンドレアス・ヴァイマン
FW 25 M. Entrup
監督
ラルフ ラングニック
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 22 テオ・エルナンデス
MF 7 アントワーヌ・グリーズマン
MF 11 ウスマン・デンベレ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
MF 15 マルクス・テュラム
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 バンジャマン・パバール
DF 3 フェルラン・メンディ
DF 21 ジョナタン・クラウス
DF 24 イブラヒマ・コナテ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 19 ユスフ・フォファナ
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 12 ランダル・コロ・ムアニ
FW 20 キングスレイ・コマン
FW 25 ブラッドリー・バルコラ
監督
ディディエ・デシャン
※28:00開始
<出場メンバー>
[オーストリア]
先発
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 マキシミリアン・ベーバー
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 16 フィリップ・エムウェネ
MF 6 ニコラス・ザイボルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 19 クリストフ・バウムガルトナー
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 1 ハインツ リンドナー
GK 12 N. Hedl
DF 3 G. Trauner
DF 14 L. Querfeld
DF 15 フィリップ・ラインハート
DF 21 フラビウス・ダニリウク
MF 8 A. Prass
MF 17 フロリアン・カインツ
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 22 M. Seidl
MF 23 パトリック・ビマー
MF 26 M. Grüll
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
FW 24 アンドレアス・ヴァイマン
FW 25 M. Entrup
監督
ラルフ ラングニック
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
DF 22 テオ・エルナンデス
MF 7 アントワーヌ・グリーズマン
MF 11 ウスマン・デンベレ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 14 アドリアン・ラビオ
MF 15 マルクス・テュラム
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 バンジャマン・パバール
DF 3 フェルラン・メンディ
DF 21 ジョナタン・クラウス
DF 24 イブラヒマ・コナテ
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 19 ユスフ・フォファナ
FW 9 オリビエ・ジルー
FW 12 ランダル・コロ・ムアニ
FW 20 キングスレイ・コマン
FW 25 ブラッドリー・バルコラ
監督
ディディエ・デシャン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります