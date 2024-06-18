[6.17 EURO2024グループリーグ第1節](エスプリ・アリーナ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[オーストリア]

先発

GK 13 パトリック・ペンツ

DF 2 マキシミリアン・ベーバー

DF 4 ケヴィン ダンソ

DF 5 シュテファン・ポッシュ

DF 16 フィリップ・エムウェネ

MF 6 ニコラス・ザイボルト

MF 9 マルセル・ザビッツァー

MF 10 フロリアン・グリリッチュ

MF 19 クリストフ・バウムガルトナー

MF 20 コンラッド・ライマー

FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ

控え

GK 1 ハインツ リンドナー

GK 12 N. Hedl

DF 3 G. Trauner

DF 14 L. Querfeld

DF 15 フィリップ・ラインハート

DF 21 フラビウス・ダニリウク

MF 8 A. Prass

MF 17 フロリアン・カインツ

MF 18 ロマーノ・シュミット

MF 22 M. Seidl

MF 23 パトリック・ビマー

MF 26 M. Grüll

FW 7 マルコ・アルナウトビッチ

FW 24 アンドレアス・ヴァイマン

FW 25 M. Entrup

監督

ラルフ ラングニック

[フランス]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 4 ダヨ・ウパメカノ

DF 5 ジュール・クンデ

DF 17 ウィリアン・サリバ

DF 22 テオ・エルナンデス

MF 7 アントワーヌ・グリーズマン

MF 11 ウスマン・デンベレ

MF 13 エンゴロ・カンテ

MF 14 アドリアン・ラビオ

MF 15 マルクス・テュラム

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 1 ブリス・サンバ

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 バンジャマン・パバール

DF 3 フェルラン・メンディ

DF 21 ジョナタン・クラウス

DF 24 イブラヒマ・コナテ

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 8 オーレリアン・チュアメニ

MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 19 ユスフ・フォファナ

FW 9 オリビエ・ジルー

FW 12 ランダル・コロ・ムアニ

FW 20 キングスレイ・コマン

FW 25 ブラッドリー・バルコラ

監督

ディディエ・デシャン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります