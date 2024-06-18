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気象台は、午前0時33分に、大雨警報（浸水害）を高知市、室戸市、土佐市、須崎市、四万十市、香南市、いの町、黒潮町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・高知市、室戸市、土佐市、須崎市、四万十市、香南市などに発表

高知県では、18日明け方から18日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■高知市
□大雨警報【発表】
・浸水
　18日明け方から18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■室戸市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　18日明け方から18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■土佐市
□大雨警報【発表】
・浸水
　18日明け方から18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■須崎市
□大雨警報【発表】
・浸水
　18日明け方から18日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　140mm

■四万十市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　18日明け方から18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■香南市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　18日明け方から18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■いの町
□大雨警報【発表】
・浸水
　18日明け方から18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　80mm

■黒潮町
□大雨警報【発表】
・浸水
　18日明け方から18日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm