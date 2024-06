【サンリオキャラクターズ ぴょこりん ハローキティ/シナモロール】6月20日 発売価格:各3,960円

ハローキティ

タカラトミーアーツは、ぬいぐるみ「ぴょこりん」シリーズよりサンリオキャラクターズ の「ハローキティ」と「シナモロール」を6月20日に発売する。価格は各3,960円。

「ぴょこりん」は電池のいらないギミックぬいぐるみシリーズ。ぬいぐるみの手などをにぎることで、ハローキティは両手・右手・左手を、シナモロールは両耳・右耳・左耳を別々に動かすことができる。

シナモロール

サンリオキャラクターズ ぴょこりん ハローキティ

右の足をにぎると右手、左の足をにぎると左手、両方の足をにぎると両方の手がぴょこっと動く。サイズは240×330×150mm(幅×高さ×奥行き)。

サンリオキャラクターズ ぴょこりん シナモロール

おなかの右側を押すと右耳、おなかの左側を押すと左耳、おなかの両側を押すと両方の耳がぴょこっと動く。サイズは290×270×190mm(幅×高さ×奥行き)。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)